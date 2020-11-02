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鼻塞過敏治不好 恐是鼻中膈彎曲

王昭月
台灣小港醫院耳鼻喉科劉承信醫師說，基因、免疫功能、自律神經或空氣汙染、花粉塵瞞、冷熱溫差等環境因素，都可能造成鼻塞過敏。（記者王昭月／翻攝）
台灣小港醫院耳鼻喉科劉承信醫師說，基因、免疫功能、自律神經或空氣汙染、花粉塵瞞、冷熱溫差等環境因素，都可能造成鼻塞過敏。（記者王昭月／翻攝）

生活環境充滿過敏原，每到秋天氣候乾燥，日夜溫差變大，免疫力容易下降，皮膚、呼吸道等過敏問題也找上門，最頭痛就是鼻塞、流鼻水等過敏症狀，一名黃小姐鼻子過敏睡不好，長期黑眼圈像熊貓，檢查才發現不只鼻子過敏導致鼻肉肥厚，鼻中膈也彎曲，影響呼吸順暢，以致雪上加霜。

台灣小港醫院耳鼻喉科劉承信醫師說，黃小姐受鼻子過敏問題困擾十多年了，一開始症狀不明顯，近年每況愈下，除鼻塞無法呼吸、講話鼻音重、流鼻水，甚至還會頭昏腦脹、睡不飽。

他表示，基因、免疫功能、自律神經或空氣污染、花粉塵瞞、冷熱溫差等環境因素，都可能造成鼻塞過敏，大大降低生活品質。

一般輕症可先用鼻清洗、口服抗組織胺等藥物、鼻噴劑或免疫治療，若症狀已嚴重影響到生活，傳統會使用雷射縮減下鼻甲體積，新式的「無線射頻冷凝氣化」或「動力旋轉刀」，因出血量少、手術時間短、疼痛較少，傷口恢復較傳統快。如果患者合併鼻中隔彎曲或結構異常，則可採用鼻中膈鼻道成型術、功能性鼻整形來矯正。

「遠離過敏原要從生活做起」，劉承信說，除藥物控制和手術，住家也可使用空氣清淨機、降低屋內濕度或用熱水定期清洗被單防蟎；在戶外則戴口罩避免接觸粉塵或揮發物質。也可以藉由過敏原檢測，更準確避免暴露於過敏原當中。

台灣小港醫院耳鼻喉科劉承信醫師說，基因、免疫功能、自律神經或空氣汙染、花粉塵瞞、...
台灣小港醫院耳鼻喉科劉承信醫師說，基因、免疫功能、自律神經或空氣汙染、花粉塵瞞、冷熱溫差等環境因素，都可能造成鼻塞過敏。（記者王昭月／翻攝）

過敏 台灣 檢測

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