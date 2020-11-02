氣炸鍋真的健康嗎？ 油煙是油鍋13倍

近年流行的氣炸鍋真的健康嗎？研究發現，氣炸鍋帶來空汙微粒濃度是傳統油鍋的13倍。（本報資料照片）

近年主打健康、無油的氣炸鍋真的健康嗎？台灣 室內環境品質學會與多個研究單位合作大型研究計畫，其中長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平發現，就算開抽油煙機，氣炸鍋帶來空汙微粒濃度是傳統油鍋的13倍不容小覷，如果沒開抽油煙機，烹調者身邊的空汙微粒濃度暴增1525倍，而且以容易沉積於肺泡的PM0.3和PM0.5為主。

張振平指出，中式烹調的空氣汙染 物風險高，其中碳烤、快炒時的PM2.5中含碳比值都高於車輛排氣，而油炸產生的PM2.5最多。氣炸鍋的原理是從上方將空氣吸進去，空氣在鍋中繞好幾圈，再從鍋子後面的排氣孔向上高速噴出，油煙擴散率驚人，就算沒有額外加油，食材本身也會炸出的油量也不少。

台灣長榮大學於精密環境控制室中模擬家庭廚房的自然通氣情形，在開與不開抽油煙機的情境下，測量人站在不同相對位置，使用油鍋和氣炸鍋會接觸到的油煙量。

張振平表示，結果發現油煙粒徑都是小顆粒，可以飄很遠，也是最容易沉積在肺部的大小。如果有開抽油煙機，氣炸鍋油煙量最高時，空汙微粒濃度比油鍋高13倍；不開抽油煙機更慘，氣炸鍋油煙濃度將暴增到1525倍，而且首當其衝的就是站在前方烹調的人。

張振平建議，所有烹調行為都要在開啟的抽油煙機下方進行。如果沒有抽油煙機，最好要在陽台或窗邊使用，而且後方排氣孔要對著戶外，以利降低室內油煙濃度。要是真的沒窗戶，在排氣孔外一小段距離掛一條濕毛巾，也可以吸附一些油煙，但效果不會很好。

很多家庭主婦為了省時間，同時使用瓦斯爐和氣炸鍋，沒辦法把氣炸鍋擺在抽油煙機底下怎麼辦？張振平說，至少要擺在旁邊，而且要把氣炸鍋的排氣孔對著抽油煙機的方向，這樣抽油煙機也多少可以抽走一些氣炸鍋的油煙。

張振平提醒，打開抽油煙機的時候，最好不要大開窗戶，因為如果有太多氣流的擾動，也會導致抽油煙機的抽氣效率變差。