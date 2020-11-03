恥骨骨折治療新法 水介質震波加速癒合

中年婦人爬樓梯不慎跌倒，造成深部恥骨骨折。（圖：業者提供）

一位55歲中年婦人，有次爬樓梯不慎跌倒，意外讓臀部著地，之後一走動就疼痛不已，只好以輪椅代步。不敢大意的她隔天馬上就醫接受X光檢查，並經台灣 樂活健康診所醫師楊椒喬診斷為右恥骨骨折，建議她接受水介質震波治療，患者在接受三次高能量骨震波治療後，不僅大幅降低疼痛，連輪椅都不用坐，顯示深部骨折正加速癒合中。

楊椒喬指出，患者跌倒後先在家休息，但一直無法改善疼痛，趕緊就醫接受X光檢查，顯示右恥骨骨折。由於患者很快就醫，確認骨折處暫時沒有位移情形，經評估後建議患者不需要手術治療，先適當休息一段時間，待骨折自行癒合即可。

不過，楊椒喬進一步指出，由於患者只要一走動就疼痛不已，已影響到她的日常生活，況且她還需要上班工作，因此建議患者接受非侵入性的水介質震波治療，透過高能量震波，加速骨折的癒合。

楊椒喬說，因恥骨所在位置有一定的深度，一般震波效能可能無法施打到骨折處的深度，但因為水介質震波是聚焦式探頭，有足夠高的施打能量可以到達深處組織，以高能量的聲波來撞擊組織，使患部產生發炎反應，促進生長因子，進而達到加速復原的目標。並使能量集中於小範圍，對骨折處精準的施打。

楊椒喬指出，患者每周接受一次4000發高能量水介質震波治療，在接受三次震波治療後，疼痛已改善很多。原本在骨折後只要走動就疼痛，被迫用輪椅代步，在三次震波治療後，已不需使用助行器，病人對治療效果很滿意。建議她持續每周接受一次治療，整個療程預估為四至六次，在不需手術的情形下，以達充分骨癒合的效果。