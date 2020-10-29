情不自禁抓抓抓…原來是「他人之手」症候群

他人之手症候群可透過反應訓練，減輕病患的情緒壓力。（圖：南投醫院提供）

60歲的張姓男子右手突然不受控制，會情不自禁伸手抓東西或衝動的往前握住前方物品，彷彿是傳說中的鬼附身，把自己跟家人都嚇壞了。經台灣 南投醫院詳細檢查，發現他罹患了十分罕見的「他人之手症候群」(Alien hand syndrome)，目前仍無已知的治療方法。

南投醫院復健科主任周建文說，患者本身有糖尿病及高血壓 ，但沒有規律藥物治療。發作的當天上午出現眩暈、耳朵脹鳴感，下午右手就開始出現反覆、衝動地伸手抓握東西且無法放開手，且呈現斷續緩慢的語言等症狀，家人趕緊將他送醫，檢查後發現左側前大腦動脈及額葉急性缺血性梗塞。

病人表示，當天右手突然不受自己控制，彷彿手不是自己的了，讓他和家人感到非常恐懼。周建文表示，這是因為腦中風 導致額葉的血液供應出現短缺，產生受意志控制的運動計劃和身體兩側協調及自動誘發的神經抑製作用被破壞，出現非自主且無法停止不受控制的運動，進而無法傳遞此區的運動計劃訊息至初級運動皮層，因此無法活化神經傳導系統去產生可控制的意識動作。

職能治療師張瑋珊說，研究發現當患者疲勞，壓力大或在活動中分心時容易出現「他人之手症候群」，目前仍無治療方法。臨床上可提供相關疾病教育並針對患者的問題做諮詢，以減輕其情緒壓力。同時進行多重任務的訓練。