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「鼻中膈」不聽話…偏頭痛纏1年

黃寅
46歲的江小姐飽受偏頭痛之苦，經鼻竇內視鏡檢查，發現竟是她左側鼻中膈彎曲導致。 （圖：中山醫學大學附設醫院提供）
46歲的江小姐飽受偏頭痛之苦，經鼻竇內視鏡檢查，發現竟是她左側鼻中膈彎曲導致。 （圖：中山醫學大學附設醫院提供）

46歲的江小姐過去一年飽受偏頭痛之苦，有時甚至會痛到淚流不止，但看過多科都未能改善。經台灣中山醫學大學附設醫院耳鼻喉頭頸外科醫師黃承楨以鼻竇內視鏡檢查，發現她左側鼻中膈彎曲如骨刺，直接刺在中鼻甲上，門診當下利用止血棉隔開鼻中膈與中鼻甲，她的頭痛及鼻塞馬上獲得改善。

黃承楨診斷為「中鼻甲症候群」，接著並替她進行內視鏡鼻中膈矯正及鼻甲微創刀切除後，終於使她頭痛和鼻塞痊癒，恢復正常生活。

黃承楨指出，頭痛原因相當多，由鼻子造成的「鼻因性頭痛」約占3%-5%。其中原因包括急、慢性鼻竇炎或鼻中膈彎曲。

中鼻甲症候群就是因為鼻中膈彎曲或中鼻甲肥大，造成原本不該接處的部位互相壓迫。支配鼻中膈及中鼻甲的神經為三叉神經的眼分支，受刺激就會造成頭痛的症狀，疼痛位置大多自眼眶內側開始，沿著鼻子、眼睛到額頭，有些甚至痛到腦後。

他說，第一線治療為口服抗組織胺及黏膜去充血劑合併局部類固醇噴劑，部分患者症狀嚴重，藥物治療效果不好，就可以考慮手術治療。

手術是透過內視鏡，將彎曲的鼻中膈矯正，同時把肥大的鼻甲部分切除。由於彎曲的鼻中膈不會再生，除了鼻塞及頭痛的問題能解決外，幾乎不會有復發的情形。

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