中風後失智 研究驗證：可望「抽血測風險」

醫師指出，中風後失智患者，三分之一是中風後兩個月內發生。(本報資料照片)

台灣 每年有8萬人腦中風 ，其中三成、約2萬4000多人後續會被診斷出失智 症。台灣國衛院與林口長庚醫院失智症中心合作，找到第一個中風後失智症高度相關的生物標記。經研究驗證，未來可能透過抽血即可提前找出中風後失智的高風險群，也為預防失智的藥物研發帶來曙光。

中風後失智 可能提早到65歲

國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗表示，腦中風是失智症危險因子，因為三分之一腦中風患者會伴隨認知功能障礙，第一次中風者一年內有7%會發生失智症，復發性腦中風後失智症比率更高達41%，所以一旦發生腦中風，失智變化將提前，可能從70歲提早到65歲。

研究團隊發現，存在於腦部神經突觸及膠質細胞的D型胺基酸的氧化酶（DOA），是可望預測中風後失智的生物指標。當缺血或出血性腦中風發生，大量興奮性的神經傳導物質將破壞神經細胞，推測DOA會增加腦部的氧化壓力，加速神經細胞破壞，導致失智症。

中風者DOA愈高 認知功能愈差

研究比較71位健康個案與73位中風後的病人，發現腦中風以後失智症患者，血漿中DOA濃度顯著上升，是正常濃度的1.5到2倍，而且DOA濃度越高的中風患者，後來認知功能越差。進一步分析發現，患者血中DOA濃度要是超過325個單位（ng/ml）有高達75%機率可能會失智。

劉玉麗指出，團隊將進行更多研究驗證，希望未來能應用於預測失智風險、診斷腦部血管病灶嚴重程度、早期診斷血管性失智、失智症分類及精準醫療。

更重要的是，如果能找出透過DOA找出導致血管性失智，或許能研發出預防或治療中風後失智症的藥物。

林口長庚醫院失智症科主任陳怡君表示，隨著醫療進步，腦中風死亡率逐年下降，後續肢體的無力恢復後，失智症部分卻常被忽略。其實中風後失智的患者中，三分之一是中風前就有失智情況，三分之一是中風後一到兩個月內發生失智症狀，另有三分之一是中風後長期持續發生認知功能下降。

陳怡君說，腦中風後失智症有別於阿茲海默症的記憶力衰退，主要表現在注意力、事情處理能力、額葉執行功能、學習能力與記憶力、語言功能、視覺感知能力，動作計畫與肢體運用，社會認知等功能的下降。

小中風積極就醫 可預防多次中風

陳怡君指出，曾發生過小中風者失智風險是不曾發生者的20倍，家人要密切留意其認知功能變化，如果沒有中風病史卻出現上述症狀，也要懷疑可能曾經發生過小中風，積極就醫檢查，可能需要服用抗血栓藥物，以預防多次中風。

陳怡君提醒，目前失智還沒有有效治療藥物，因此預防失智更為重要，務必及早戒菸、控制三高和肥胖，可以同時預防中風和失智症。