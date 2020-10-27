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運動男血壓高 仍患主動脈剝離

趙容萱
主動脈剝離好發在45到79歲男性，主要風險因子為高血壓。（本報資料照片）
主動脈剝離好發在45到79歲男性，主要風險因子為高血壓。（本報資料照片）

45歲許姓建築事務所高階經理是運動健將，每周至少跑步3天，作息正常不熬夜，卻在一次寒流來襲出現全身無力、畏寒、咳嗽，以為自己是感冒，直到呼吸困難、急喘，緊急就醫查出是主動脈剝離，幸好及時手術救回一命。

藝人小鬼黃鴻升在36歲猝逝，讓人注意到無症狀、猝死率高的主動脈剝離等心血管疾病；台灣中山附醫心導管室主任蘇峻弘說，主動脈剝離好發在45到79歲男性，且男多於女，主要風險因子為高血壓

蘇峻弘表示，許男雖定期運動，看似非高風險族群，但長期抽菸，可能有高血壓不自知，加上天氣驟冷等的變化，導致主動脈剝離；提醒民眾主動脈剝離非常急促且危險，急性期出現「強烈撕裂性胸痛」，延伸到背部或脖子、半身麻痺，甚至休克昏迷，嚴重會引發腦中風、急性心衰竭等，猝死率極高。

許姓男子當兵時愛上跑步，養成一周運動三次習慣，假日清晨5時起床練跑；35歲當主管，注意養生不熬夜，飲食正常，健檢正常，沒有高血壓、糖尿病及高血脂等病史，只有讀大學時學會抽菸，菸齡超過25年。

許男描述說，當時突然無力、畏寒、咳嗽，起初到診所被診斷感冒，還因工作搭機赴澎湖，三天後症狀惡化，出現虛弱、胸悶合併呼吸困難，提早返台就醫，心電圖判讀懷疑是心肌梗塞，當時沒有嚴重胸痛，幸好仍警覺接受主動脈攝影，發現是主動脈剝離，立刻手術治療，目前穩定，也從此戒菸。

高血壓 猝死 台灣

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