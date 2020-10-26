我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

不再坐冷氣風口 終擺脫鼻涕倒流

吳亮賢

42歲廖小姐長年飽受鼻涕倒流之苦，常有胸悶、感冒等症狀，夜晚更會慢性咳嗽，嚴重影響睡眠及工作品質，求醫20年不見改善，去年更因狀況加劇引發氣喘。她日前到台灣衛福部台北醫院求診，中醫科醫師郭建志發現，原來她長期坐在風口，冷氣直吹頭部，廖小姐遵循醫師建議，調整辦公室及房間冷氣出風口方向及按時用藥後，終於擺脫惱人的鼻涕倒流。

郭建志指出，鼻涕倒流經常發生在兒童身上，有些爸媽常問「孩子常感冒、夜咳，是不是抵抗力較差」？但其實很多是感冒未治癒產生的鼻涕倒流後遺症，症狀不會隨年齡消失，有些甚至更嚴重，例如晨起打噴嚏、睡覺時鼻塞、呼吸聲很大、打呼、只能靠嘴巴呼吸，甚至造成偏頭痛、夜咳、嗅覺喪失、失眠等情況。

郭建志表示，鼻涕倒流原因除感冒，還可能是鼻竇炎或過敏性鼻炎，鼻涕會呈現稠、黃色狀，造成夜咳，萬一衍生為慢性鼻竇炎，治癒需很長一段時間；若是過敏性鼻炎導致，鼻涕呈現清水狀、量不多，較不易造成咳嗽，但不定時會有鼻水流出。

郭建志建議，有鼻涕倒流困擾者，平日要減少吹冷氣的機會，若要開啟電風扇或冷氣，要避免身體裸露直接受風以及直吹頭部，以免受到風寒，並配合醫囑服藥、調整作息，即能改善治癒。

過敏 台灣 失眠

上一則

天涼是否該進補 先用這9項測測自己的體質

下一則

減重少吃多動？小心「隱性飢餓」更難瘦

延伸閱讀

日研究：冠狀病毒可在皮膚活9小時 比流感病毒長

日研究：冠狀病毒可在皮膚活9小時 比流感病毒長
流感來襲 美福藥局提醒民眾小心防範

流感來襲 美福藥局提醒民眾小心防範
香港杏和堂陳李濟400餘年 古方正藥 同心濟世

香港杏和堂陳李濟400餘年 古方正藥 同心濟世
台灣錄得8個月來首宗中國輸入新冠確診

台灣錄得8個月來首宗中國輸入新冠確診

熱門新聞

羅伯威奇夫妻與台中慈濟醫院腎臟科主任陳一心(中)合影。圖／台中慈濟醫院提供

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

2020-10-24 07:13
吃剩的魚蝦等海鮮不耐存放，裂變快，易產生細菌、毒素，不宜隔餐食用。報系資料照片

剩菜剩飯最好別吃 保存不當小心傷身

2020-10-22 15:07
早上喝一杯牛奶可提升睡眠品質。(本報資料照片)

簡單4招 讓你大腦愈來愈靈活

2020-10-18 02:13
天氣漸涼，一般人喜歡進補，但是中醫師提醒民眾，應該先注意辨別自身的體質；若是屬於實熱體質，則不宜進補。Getty Images

天涼是否該進補 先用這9項測測自己的體質

2020-10-25 06:53
扁豆。（路透）

5種食物 消減腹部脂肪

2020-10-25 03:05
邁入中年，為了在未來幾年持續保持身體最佳狀態，飲食習慣必須有所調整。 (新華社)

保持年輕 初老族的關鍵飲食

2020-10-18 02:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象

杭特性愛影片獨家流出！美媒：川普欲塑造白登家族不道德形象
房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%