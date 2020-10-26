不再坐冷氣風口 終擺脫鼻涕倒流

42歲廖小姐長年飽受鼻涕倒流之苦，常有胸悶、感冒等症狀，夜晚更會慢性咳嗽，嚴重影響睡眠及工作品質，求醫20年不見改善，去年更因狀況加劇引發氣喘。她日前到台灣 衛福部台北醫院求診，中醫科醫師郭建志發現，原來她長期坐在風口，冷氣直吹頭部，廖小姐遵循醫師建議，調整辦公室及房間冷氣出風口方向及按時用藥後，終於擺脫惱人的鼻涕倒流。

郭建志指出，鼻涕倒流經常發生在兒童身上，有些爸媽常問「孩子常感冒、夜咳，是不是抵抗力較差」？但其實很多是感冒未治癒產生的鼻涕倒流後遺症，症狀不會隨年齡消失，有些甚至更嚴重，例如晨起打噴嚏、睡覺時鼻塞、呼吸聲很大、打呼、只能靠嘴巴呼吸，甚至造成偏頭痛、夜咳、嗅覺喪失、失眠 等情況。

郭建志表示，鼻涕倒流原因除感冒，還可能是鼻竇炎或過敏 性鼻炎，鼻涕會呈現稠、黃色狀，造成夜咳，萬一衍生為慢性鼻竇炎，治癒需很長一段時間；若是過敏性鼻炎導致，鼻涕呈現清水狀、量不多，較不易造成咳嗽，但不定時會有鼻水流出。

郭建志建議，有鼻涕倒流困擾者，平日要減少吹冷氣的機會，若要開啟電風扇或冷氣，要避免身體裸露直接受風以及直吹頭部，以免受到風寒，並配合醫囑服藥、調整作息，即能改善治癒。