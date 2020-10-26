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長期尿濁起泡… 腎結石竟大如鹿角

邱宜君
50歲的葉女士左腎裡有一顆長寬近四公分的「鹿角狀」結石。（圖：書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤提供）
50歲的葉女士左腎裡有一顆長寬近四公分的「鹿角狀」結石。（圖：書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤提供）

50歲的葉女士過去半年多尿液混濁、起泡，就醫研判為尿路感染，但不管怎麼吃抗生素都沒有好，但也不會疼痛。經台北書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤檢查發現， 原來葉女士左腎裡有一顆長寬近四公分的「鹿角狀」結石，標準治療是必須開刀取石。不過經洪峻澤判斷這顆石頭密度較低，有希望震波擊碎，便特別擬定治療計畫，三次體外震波就完碎這顆大石頭。

洪峻澤表示，女性比較常見是尿道或膀胱發炎，如果有頑固型的尿道感染治不好，就須進一步檢查。一般結石的發生與新陳代謝有關，八成是含鈣的草酸或磷酸結石長得慢，體積也較小；而男性患者的數量是女性的兩倍。然而，鹿角狀結石與新陳代謝無關，是屬於「感染性結石」，是長期感染造成，男女患者各占一半。

洪峻澤表示，葉女士的尿液細菌培養找到變型桿菌，這就是鹿角狀結石最常見的致病菌，也是一種比較頑強的細菌。細菌製造尿酸酶會將尿酸分解成氨，形成鹼性尿液，這將使結石長得又大又快，而且其質地可能較鬆軟，但如果拖很久不處理，也可能變得很堅硬。當感染引起結石，結石上又會附著有細菌，將變成惡性循環，石頭持續釋放出細菌，怎麼吃抗生素都沒有用。長期的結石會影響腎功能，需積極治療。

洪峻澤說，鹿角狀結石是最難處理的，常規治療包括傳統切開腎臟取石手術、經皮腎臟鏡取石手術，都須住院，有手術相關風險。第三種是軟式輸尿管鏡搭配雷射碎石，但因雷射碎石速度較慢，太大顆的結石也不適合用，所以洪峻澤分三次進行門診碎石治療。結果效益非常好，第一次治療後，結石就只剩半顆，後來在經過兩次治療，結石就完全擊碎排出了。

洪峻澤提醒，每個人的治療方式都要量身打造，各種方式都可能會有「餘石」，須耐心長期抗戰，才能處理乾淨。另外，感染性結石除了要瓦解石頭，同時還須治療尿路感染，這也要定期追蹤，一旦發現結石復發，才能趁石頭還小，盡早治療。

另外，洪峻澤也提醒，使用的導管是一次性的醫材，最多放三個月就要拿出來，否則可能會促使結石復發。他之前就遇過有病人的輸尿管結石像串珠般，沿著導管結了一整排，非常疼痛，原來是幾年前病人治療後疏於回診，沒有取出來所致。

鹿角狀結石的治療選擇。（圖：書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤提供）
鹿角狀結石的治療選擇。（圖：書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤提供）
台北書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤說明經皮腎臟鏡取石手術。（記者邱宜君／攝影）
台北書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤說明經皮腎臟鏡取石手術。（記者邱宜君／攝影）

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