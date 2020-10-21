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久坐不運動 小心慢性攝護腺炎

陳雨鑫
泌尿科醫師指出，久坐不運動，易引發無菌性慢性攝護腺炎。（本報資料照片）
泌尿科醫師指出，久坐不運動，易引發無菌性慢性攝護腺炎。（本報資料照片）

年約40的張先生，近半年「小弟弟」常隱隱作痛，特別是在工作量暴增時，往往在辦公室內坐立難安，晚上也睡不好，嚴重影響生活。原以為是工作壓力大導致的焦慮症候群，直到日前連射精都會疼痛才驚覺不妙，就醫確診為「無菌性慢性攝護腺炎」。

最年輕患者 竟只有20歲

隨著性行為年齡提前，生活形態改變，慢性攝護腺炎患者愈來愈年輕。

台大醫院泌尿部主任張宏江表示，收治過最年輕的慢性攝護腺炎患者僅20歲，但還是以30到40歲男性為多。慢性攝護腺炎症狀以會陰部腫脹、不舒服為主，還有排尿不順、頻尿、膀胱腫脹、急尿，通常也合併射精疼痛。

張宏江指出，慢性攝護腺炎分為細菌性與無菌性，患者比率各占一半，細菌性慢性攝護腺炎以性行為細菌或披衣菌（PE菌）感染為大宗，其餘則是菸酒刺激、熬夜等；無菌性慢性攝護腺炎則與生活作息有關，特別是久坐不運動，容易造成發炎反應。

習慣不改 當心反覆發炎

在治療上，無菌性慢性攝護腺炎比較棘手。張宏江表示，細菌性慢性攝護腺炎的治療以抗生素為主，療程約一到三個月，同時搭配止痛藥物改善不適感。

治療無菌性慢性攝護腺炎，除了給予肌肉鬆弛劑等藥物，還得搭配生活作息改變，療程動輒半年以上，一旦生活習慣恢復，慢性攝護腺炎將會反覆發生。

改善慢性攝護腺炎的症狀，也可以透過物理治療，例如熱水坐浴、經直腸攝護腺按摩、低能量震波治療等方法，低能量震波治療主要是透過刺激會陰部，增加血管新生、幫助血液循環。

增加癌變？ 醫師：機率不高

許多男性擔心慢性攝護腺炎會增加罹患攝護腺癌、攝護腺肥大機率，張宏江指出，文獻有案例，但機率不高。

台灣高雄榮民總醫院泌尿外科主治醫師簡邦平表示，攝護腺肥大、攝護腺癌與慢性攝護腺炎屬性相當不同，部分慢性攝護腺炎被過度診斷。

慢性攝護腺炎 需審慎診斷

簡邦平說，依他的臨床經驗，慢性攝護腺炎患者每年約一到二名，尿液或白血球檢測只能參考，必須排除所有疾病，不明原因的生殖器疼痛且合併射精疼痛，才能確診慢性攝護腺炎，臨床很多患者是下泌尿道感染或性功能障礙。

曾有患者擔心慢性攝護腺發炎引發攝護腺肥大，希望執行攝護腺刮除術來預防。

簡邦平強調，這樣的處置並不合適，慢性攝護腺炎不一定會引發攝護腺肥大，就算年輕人出現攝護腺肥大，也不一定需要採取侵入性的治療方法，不當的攝護腺刮除術恐導致性功能障礙等，此時建議諮詢第二意見。

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保護攝護腺5招 製表╱陳雨鑫【作者：薛淑敏，日期：2020-10-13，數位典藏序號：20201012225151186】

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