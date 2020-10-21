胸悶誤當「鬼壓床」 6旬婦竟是心血管阻塞

睡覺感覺胸悶，全身不自覺抖動，以為被「鬼壓床」了。（本報資料照片）

63歲李太太近日向兒子、媳婦反映胸口悶痛，偶爾喘不過氣，有宗教信仰的她跟媳婦說：「該不會是招惹鬼神，被鬼壓床了。」就醫檢查發現，心臟冠狀動脈血管阻塞嚴重，幸經及時放置血管支架，否則引發心肌梗塞，危及性命。

醫師為李太太進行心臟冠狀動脈血管攝影（CTA），發現她的心臟冠狀動脈左前降枝中段，明顯鈣化及粥狀斑塊阻塞近90％，立即安排進行支架手術。

李太太體重過重，又有糖尿病 ，這些都是會冠狀動脈血管阻塞成因，心臟供應養分的冠狀動脈因長時間膽固醇及糖尿病控制不佳，形成不規則粥狀斑塊堆積，讓動脈硬化、堵塞，導致心肌缺氧壞死，嚴重堵塞冠狀動脈，阻斷血液流動並造成冠心症，還可能引發急性心肌梗塞。

有高血壓 、糖尿病、高血脂等三高 問題的民眾，若長期控制不佳，未改善生活型態，容易造成動脈粥狀硬化，形成冠心症。糖尿病患者罹患冠心症機率是一般人2倍以上，男性增加2至3倍心血管併發症的風險，女性則增加3至5倍；且糖尿病患不容易發現冠心病所引發的疼痛，也不易發覺自己罹病，積極預防相當重要。

並非只有膽固醇過高才會造成動脈硬化，冠心症危險族群包含40歲以上男性、60歲以上女性、肥胖、停經後女性、三高問題、生活壓力大、有冠狀動脈家族史者及長期抽菸者。

進入深秋，日夜溫差大，血管也較容易收縮，若出現胸悶、胸痛需提高警覺。建議平日應養成規律運動、健康飲食、正常生活作息、維持理想體重、戒除抽菸習慣，以避免血管硬化，降低冠狀動脈疾病發生。