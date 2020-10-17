癌友可打流感疫苗？醫師解析接種疫苗最好時機

流感疫苗屬於不活化疫苗，既安全也有助於癌症病人減少罹患傳染病風險，增加更多保護力。圖／台中慈濟醫院提供

今年受到新冠肺炎疫情 影響，流感疫苗 變得超搶手，台中慈濟醫院接獲不少詢問「正接受治療的癌症 病人，可以注射流感疫苗嗎？」外科部主任余政展表示，流感疫苗屬於不活化疫苗，既安全也有助於癌症病人減少罹患傳染病風險，增加更多保護力，該打還是要打，但依個別不同情形，建議仍應諮詢主治醫師，決定接種與否與適當時機。

余政展指出，近日門診電話頻繁，多位癌友來電諮詢「剛診斷罹癌，可以打流感疫苗嗎？」、「正在化學治療，可以打流感疫苗嗎？」、「曾經治療過癌症，現在穩定追蹤，可以打流感疫苗嗎？」從癌友反應看出，不論是初診斷治療中還是已穩定追踨的階段，對是否接種疫苗仍充滿疑問。

流感盛行高峰在冬天，余政展表示，孩童、老人、醫療院所工作者、慢性疾病、心血管疾病及免疫力低下等高危險族群，建議應預防接種以降低罹患流感機率；癌症病人的免疫功能，由於疾病本身以及接受化學治療或放射治療所受到影響，比一般人更容易得到傳染病，或是因感染而造成嚴重後果。

余政展建議，接受口服或注射治療中的癌症病人，該打的疫苗還是要打，一般臨床做法依衛生福利部疾病管制署建議的標準流程，接種疫苗最好的時機是在兩次治療的中間空檔、或準備接受治療前兩周注射流感疫苗效果最佳，但部份癌友量身訂定治療計畫，不見得都會一樣，如有疑慮仍應與主治醫師討論。