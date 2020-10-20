夫罹患帶狀疱疹 未打疫苗妻女一起長水痘

醫師提醒家長，千萬別忽略孩子應常規接種的疫苗，「一針也不可懈怠」。(圖：台中慈濟醫院提供)

台灣 一名未滿一歲的女嬰差幾天就可施打水痘疫苗 ，未料被罹患帶狀疱疹的爸爸傳染水痘病毒，未施打過水痘疫苗的媽媽也感染，一家三口一起戰「痘」。醫師提醒家長，千萬別忽略孩子應常規接種的疫苗，「一針也不可懈怠」。

11個月大洪姓女嬰的父親是台中人，一家人配合他的工作都住在離島，女嬰爸爸見女兒高燒不退並長皮疹，在離島就診兩次，當地醫師懷疑感染水痘，且擔憂有併發症 ，建議回台灣就醫。氣候因素影響，女嬰發病後第四天才飛回本島，孩子除高燒，水痘愈長愈多且食欲極差，一下飛機趕緊送急診。

台中慈濟醫院小兒科醫師余孟恭指出，反覆高燒的女嬰到急診室時，頭、臉與軀幹都已出現紅疹、紅色丘疹，合併嚴重搔癢，導致水痘破裂與局部皮膚細菌感染；住院後進一步從女嬰接觸史清查傳染源，發現孩子發病前兩周，父親曾長皮蛇（帶狀疱疹），沒幾天孩子也反覆發高燒且冒出細小紅色皮疹，推測極可能是被父親傳染。

可怕的是女嬰母親陪病三天，居然也開始冒出紅色皮疹，醫師詢問才知道，女嬰母親是來自越南的新住民，從未施打過水痘疫苗，因孩子長水痘也被傳染，一家三口一起治療。父親持續觀察外，女嬰與母親也投以抗病毒、止癢的抗組織胺及治療細菌感染的抗生素等藥物。住院五天後，女嬰從最初的水疱發展到膿疱最後結痂，母親則在用藥後快速好轉。

余孟恭說，治療水痘最好的方式是注射疫苗，只要曾經接種過疫苗，身體多少還會有抗體具有保護力，即使再次感染水痘病毒，症狀會輕微一些，併發症狀也會少一點。他建議女嬰滿周歲後，仍應再施打水痘疫苗，讓保護抗體維持更高、更好。

余孟恭提醒，長水痘不可輕忽，因要擔心的不只是留下痘疤而已，還有重症疑慮的出血性水痘，感染水痘的幼兒須留意有無繼發性細菌感染、敗血症或腦炎等併發症；老年人則應注意是否有肺炎、敗血症等併發症，及時適當治療十分重要，才能避免致命危機。