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泡奶、餵奶前沒洗手 10天嬰染沙門氏菌併發敗血症

楊雅棠
家長泡奶或是餵食孩子前務必洗手。(本報資料照片)
家長泡奶或是餵食孩子前務必洗手。(本報資料照片)

家有小小孩的爸媽可別只關心孩子是否感染流感等呼吸道疾病！台灣林口長庚醫院近期收治三名一歲以下的嬰兒因嚴重沙門氏菌腸炎而住院的個案，其中一人僅出生十天，就因為腸炎而併發腸穿孔、腹膜炎和敗血症，性命垂危；所幸經過治療已無大礙。

林口長庚副院長邱政洵提醒，嬰幼兒感染沙門氏菌主要來自家長餵食時未徹底清潔雙手，因此烹調食物與用餐前務必洗手，若嬰幼兒有嘔吐、腹瀉或發燒等病徵應儘速就醫。

邱政洵說，今年因為新冠肺炎疫情關係，許多家長都很注意不讓孩子感染呼吸道疾病，感染流感、腸病毒的嬰幼兒確實減少很多，但食源性的傳染病，如沙門氏菌感染，卻不降反升，顯示家長忽略了呼吸道以外的傳染病。

沙門氏菌腸炎好發於夏天，每年7月到10月是沙門氏菌感染盛行的季節，通常是因為生食或吃了未煮熟受汙染的食物或水所引起，大都以急性腸胃發炎表現，出現發燒、惡心、嘔吐、頭痛、腹部絞痛和腹瀉等症狀。

但嬰幼兒抵抗力弱，尤其六個月以下嬰兒若是感染沙門氏菌，還可能產生非常嚴重的併發症，像是敗血症、肺炎、骨髓炎、腦膜炎或是腸穿孔等，未及時救治可能有生命危險。

邱政洵表示，長庚醫院研究團隊歷經三年多的追蹤並運用基因體比對研究方法，針對近年來台灣沙門氏菌感染疫情深入探討，發現沙門氏菌更常在豬肉、雞肉等未經烹煮的肉品上驗出，再由這些肉品直接或間接造成一般人的感染。

此外，雞、鴨等家禽是沙門氏菌的主要宿主之一，因此不僅會污染蛋殼，也可能侵犯到蛋本身，所以吃生蛋或半熟蛋，也可能感染。

但嬰幼兒主要的營養來源是母乳或配方奶，少有肉類和蛋類，為何也會感染沙門氏菌？

邱政洵則表示，長庚研究團隊藉由病童家長的問卷調查發現，主要是家長處理完肉品後沒有徹底清潔雙手，或是處理肉類和水果蔬菜類的砧板和刀具沒有分開使用，再用帶菌的手或在受汙染的環境下，泡奶、準備副食品給孩子吃，進而導致感染。

邱政洵提醒，家長碰觸嬰幼兒時，尤其是烹調食物和餵食嬰幼兒之前，務必洗手；砧板、刀具應區分生熟食外，也要區分肉品與蔬果類專用；雞蛋、肉品也一定要煮熟後再食用，且避免使用未消毒或未煮過的水源，如井水或礦泉水等。

另外，嬰幼兒若有嘔吐、腹瀉或發燒等病徵應儘速就醫，避免發生嚴重併發症。

台灣 疫情 併發症

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