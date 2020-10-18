我的經驗／結婚3個月發現腫塊 32歲得了乳癌…

治療的過程很辛苦，米娜找到有共同生命經驗的夥伴互相扶持，一起走出低潮。（圖：米娜提供）

在32歲那年，也是剛與愛情長跑十年的先生結婚三個月後，洗澡中發現胸部有個小小的滑動腫塊。

生活中常聽到女孩們有纖維囊腫的困擾，所以不感到特別害怕，但為求謹慎還是去乳房外科做了檢查，那是我人生第一次的超音波檢查，超音波下的影像圓圓的，很像纖維囊腫的樣子，當下醫師建議可以觀察，等三個月後回診看看，或是可以選擇直接切片，以確保最正確的情況。

很慶幸做了切片的選擇，確診乳癌的那天，我獨自去看報告，醫師詢問我是否已婚，要請先生過來一起看病理報告。

•比起悔恨 努力生活更重要

我身邊沒有人得乳癌，被宣判罹癌的當下腦中一片空白，我30出頭，結婚不到半年，飲食習慣也很健康，為什麼是我？這個問題至今沒有被解答，只是我已經不在乎答案，比起悔恨，努力生活是更重要的事。

得到乳癌比我想的忙碌，有做不完的檢查及困難的決定，不論是後續治療的醫院、主治醫師、手術的方式及藥物的選擇。

一開始拿到報告後我看了幾位醫師，過程中對這個疾病愈來愈了解，讓人比較沒那麼害怕。

現在的癌症 治療方式是很進步且多元的，同樣的病理報告在不同的醫院與不同的醫師考量下有個人化的做法，而能夠與患者溝通的醫師就是最合適的醫師。

•年輕病友比想像的多

當時在診間外的年輕面孔總是只有我一個人，與醫師談論後才知道年輕患者有許多要考慮的情況，包含乳房切除後的重建手術，或是化療之前的生育保存，這都是年輕人會遇到的情況。不同於年長的患者，大多年輕人都還有經濟的壓力，孩子還小，工作該如何繼續，都不會因為罹癌就暫停了。

治療的過程很辛苦也很孤單，我開始將治療歷程記錄在網路上，才發現原來年輕病友比我們想像的多更多，而能夠最快走出低潮與接受自己罹癌的方式，是找到與自己有共同生命經驗的夥伴互相扶持，「花漾女孩GOGOGO」以社團的形式期望可以幫忙到更多人，在社團中我們一同交換心情、舉辦各種活動。

•認識新夥伴一起努力

我們知道每個患者背後代表的就是一個家庭，女孩們是病人、是女兒、是妻子、也是母親，大家期待自己能夠度過治療的辛苦，繼續陪伴家人孩子更多的時間。

有乳癌病友曾經分享：「如果說生病有什麼好開心的，大概就是認識這群夥伴吧！」我們一起努力，走過治療辛苦副作用的那段路，互相幫對方遮風擋雨，但也期待在天晴後繼續努力生活，生過病後，更能珍惜這個世界的美好，蛻變成更美、更勇敢的自己。