不利健康 做夜貓子有7種壞處

夜貓族的疾病問題 (圖/123RF)

你是夜貓子嗎？習慣夜生活的人很難扭轉生活型態，不過科學研究顯示，長期當夜貓子恐怕對健康不利。

以下是幾個相關研究，提供你是否轉型當晨型人的參考。

1. 血壓 比晨型人高

2013年發表在《國際慢性病生物學》雜誌上的研究顯示，在控制參與研究者的睡眠總量和質量前提下，夜貓子的血壓比晨型人高30%。

2. 運動時間較少

根據《睡眠》雜誌2014年的一項研究摘要，夜貓子久坐的時間多於晨型人。且夜貓子更不容易找到時間運動，也難維持規律運動習慣。參與此研究的人並不懶惰，他們都是活躍的成年人，平均每周進行83分鐘劇烈運動。儘管如此，晚睡晚起會增加投入運動的難度。

3. 夜間進食易胖

當人們準備進入夢鄉，夜貓子的生活正活躍，這時最常做的一件事就是「吃東西」。在午夜進食會導致身體代謝出問題，專家認為，深夜原是人體自然禁食的時段，此時進食可能干擾身體燃燒脂肪的能力。根據《肥胖 》雜誌2011年一項研究，發現夜貓子每天攝取的熱量比晨型人多，這也許是因為疲累時人的意志力較低，且人很容易在深夜渴望不健康的食物。

4. 糖尿病 風險高

對於糖尿病前期的人來說，日夜顛倒的作息會使病情更難控制。2013年《糖尿病護理》一項研究發現，對第二型糖尿病患者來說，就寢時間較晚與血糖控制較差有關。研究人員表示，睡眠時間長短很重要，但在「什麼時間睡」一樣重要。

5. 睡眠時間不足

談到睡眠總量，夜貓子也比晨型人少。如果你總是熬到兩、三點才入睡，卻必須在九點上班，將無法獲得足夠的優質睡眠。很多人會趁周末補眠，但研究顯示這種「還睡眠債」的方式並不妥，還可能帶來各種健康風險。

6. 晚睡容易憂鬱

2015年發表在《憂鬱症與焦慮症》的一項研究發現，晚睡型的人更容易有焦慮傾向。晚睡的人情緒變化明顯比較大，早晨的情緒也較差。夜貓子和負面情緒的連結，早在2008年就有「人格和個體差異」相關研究：「早晨與愉快和認真相關；晚上則與婦女和青少年的神經質相關。」

2017年《生物節律雜誌》的研究則發現，相較於晨型人，夜貓子很難調節自己的情緒變化。他們傾向於壓抑自己的感覺，缺乏從其他面向看待相同一件事的能力（例如尋找一件事情的光明面）。

7. 死亡風險較高

發表在《國際計時生物學》雜誌的一篇論文，追蹤約50萬名年齡在30到73歲間的人，長達六年半時間。研究發現在這些人之中，夜貓子比晨型人的死亡風險高10%。這項研究明確顯示，熬夜與早期死亡或死亡率有關，雖然看來對夜貓子不利，但研究人員認為，要做更多研究才能確定熬夜對現實生活的影響。

夜貓子的難處! 早睡不容易 怎麼辦？

每天提早幾分鐘上床 夜間別暴露在強光下。

有研究發現，習慣晚睡可能和基因變異、生理時鐘改變有關。但專家認為，50%或許來自遺傳，但另外50%是可以改變的。建議夜貓子每天提早幾分鐘上床，但不要太急著改變，否則可能在床上躺了好幾個小時還睡不著。避免夜間暴露在強光下，並且每天在固定時間起床。

起床後，首先讓自己暴露在光線下，有助大腦重整，讓它知道何時該起床、何時該睡覺。也可以諮詢醫師是否使用褪黑激素，調節身體內的睡眠時鐘。

貓子往往擁有更龐大的社交網路，一些研究發現，他們比晨型人更有生產力和創造力。(Pixabay)

夜貓子 也有好處!更具生產力和創造力。

雖然諸多研究看來對夜貓子不利，不過也不是所有事情都那麼糟。夜貓子往往擁有更龐大的社交網路，一些研究發現，他們比晨型人更有生產力和創造力。2011年一項研究甚至發現，夜貓子具有較高的認知能力，即使他們在學術測驗中表現較差。