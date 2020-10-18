保持年輕 初老族的關鍵飲食

邁入中年，為了在未來幾年持續保持身體最佳狀態，飲食習慣必須有所調整。 (新華社)

邁入中年，會發現食量逐漸變小，身體不再如年輕時靈活。為了在未來幾年持續保持身體最佳狀態，飲食習慣必須有所調整。

營養師提醒，除了常被提及的「攝取更多蛋白質和鈣」，還有你可能不知道卻一樣重要的飲食關鍵。以下是給初老族的飲食建議。

增加每日蛋白質攝取

目標：一般建議，每天蛋白質攝取量是體重乘1.2（公克），也就是一個60公斤的成人，每天應該要吃到72公克的蛋白質。

怎麼做：除了肉類、家禽和海鮮，蛋白質也存在一些容易攜帶的零食中，例如堅果、烤鷹嘴豆。另外，雞蛋 、乳製品、豆類和納豆也是很好的選擇。

堅果。(本報資料照片)

攝取富含B12的食物

隨著年齡增長，有些維生素愈來愈不容易被身體吸收。其中特別容易缺乏的是維生素B12，它是身體必須的營養素，與神經功能、細胞代謝和紅血球生成有關。

目標：建議每天攝取2.4毫克。

怎麼做：飲食中的B12來源包括肉、魚、家禽類、雞蛋和奶製品。不吃動物性食品的人，糙米、全麥、海藻、營養酵母，也含有這種營養素。

鮭魚。(本報資料照片)

獲取更多鈣和維生素D

鈣和維生素D在骨骼健康中扮演核心作用，幫助預防骨質疏鬆症和骨折。對於年紀漸長、骨質日漸流失的人非常重要。

目標：50歲以下每天需要1000毫克的鈣和600毫克的維生素D；50歲及以上（停經後婦女）應增加鈣攝取量至1200毫克。

怎麼做：牛奶是良好的鈣質來源，鮭魚、鮪魚則是維生素Ｄ來源。

牛奶。(本報資料照片)

減少卡路里攝取

當肌肉隨著年齡增長流失，會導致新陳代謝變慢，意味你不需要那麼多卡路里，就能維持身體運作。

目標：40歲以後，一般人的卡路里需求，每十年減少約10%，營養師舉例：一個40歲時需要2000大卡熱量的人，在70歲時需求降至1400大卡。

怎麼做：一下子要減少卡路里總是特別困難，建議先從微量減少做起。例如吃速食時，改吃沙拉配薯條，或者吃漢堡時，吃「料」就好，放棄上頭的麵包。

保持足夠水分

保持水分充足，有助維持體內每個系統的功能，它可以對抗疲勞並幫助緩解頭痛。儘管脫水可能發生在任何人身上，但隨著年齡增長，脫水會變得越來越普遍，因為腎臟的保水能力降低。根據美國 心臟協會的說法，部分用於治療心臟病 和血壓的藥物，也會影響身體的保水能力。

目標：成人每日的飲水量大約需1500-2000cc。有營養學家建議，用每公斤體重30毫升計算，就可算出個人一天所需水量。例如，50公斤的女性（50╳30），一天應攝取1500cc的水分。至於慢性疾病患者的喝水量，應詢問醫師喝多少量為宜。

怎麼做：不愛白開水的人，別因此把含糖飲料當水喝，建議在白開水中加入新鮮水果，例如柳橙、檸檬、葡萄柚，可增添清新氣味。