日本人氣歌手LiSA無預警宣布離婚，結束6年婚姻。 (取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 日本歌手LiSA與聲優鈴木達央宣布離婚，結束6年婚姻，兩人表示經多次溝通後和平分開，未來仍會以父母身分共同扶養孩子。

日本 人氣歌手LiSA與聲優老公鈴木達央無預警宣布離婚，結束6年婚姻。鈴木2021年曾被爆在LiSA工作繁忙、走紅期間出軌，並將婚外女性帶回家，事件重創LiSA；LiSA當時選擇原諒，如今事隔約5年，兩人仍決定分道揚鑣。

LiSA與鈴木達央分別透過官方網站發布聲明，表示經過多次溝通，在尊重與體諒彼此的前提下，共同決定結束夫妻關係。LiSA感謝鈴木過去為家庭付出的心力，稱「對於這段日子以來，他為了家庭盡心盡力，我打從心底感謝他」，也謝謝外界一路給予兩人溫暖支持。

LiSA強調，未來雙方會繼續互相合作，以父母身分好好照顧並養育孩子。

鈴木達央也透過個人官網發文表示「雖然是私事，但很抱歉在此向大家報告，我們決定結束夫妻關係，各自展開新的人生。」他也提到，未來將繼續以聲優及創作者的身分努力，同時也會盡好身為父親的責任，希望外界能給予理解與溫暖的守護。

據報導，LiSA與鈴木達央於2020年1月22日結婚，2023年4月迎來第1個孩子。LiSA於2010年因參與動畫「Angel Beats！」、擔任劇中樂團Girls Dead Monster主唱而受到關注，2011年個人出道。她憑「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」攀上事業高峰，首度登上NHK紅白歌合戰。

鈴木達央則是日本知名聲優，曾參與多部人氣動畫配音，包括「Free！」橘真琴、「歌之王子殿下」黑崎蘭丸、「影子籃球員」高尾和成，以及「七大罪」班等角色，累積不少粉絲。