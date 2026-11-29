MONSTA X周憲（左起）、TWICE定延、金容建、朴貞洙、韓志旼、李瑞鎮三對好友一起錄製全新韓綜「只是異性朋友」。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 李瑞鎮在記者會上以「嚴重更年期」形容韓志旼引發爭議，但兩人主演的旅遊實境秀首播仍創下5.0％高收視。

李瑞鎮一句「」玩笑引發爭議，南韓 旅遊實境秀「只是異性朋友」首播卻交出亮眼收視。節目首集收視率達5.0％，最高峰值6.5％。然而光鮮數字背後，李瑞鎮日前在首爾記者會上脫口形容韓志旼「變得強勢又聽不進人話，懷疑是不是嚴重更年期」的言論持續發酵，讓節目尚未走旅程就先陷口水戰與輿論檢視。

Newsbuzz報導，節目由李瑞鎮、韓志旼等人組成旅遊班底，從行前碰面便火花十足。李瑞鎮先調侃韓志旼妝容浮粉，韓志旼則反擊兩人並非純友誼，私下幾乎沒有聯繫，還笑稱若被安排坐在同一排就不搭飛機。

旅途中李瑞鎮拍打韓志旼的帽子，韓志旼更對鏡頭喊話，希望節目播出她「耍大牌」的爭議。

不過，李瑞鎮日前在首爾記者會形容韓志旼「變得強勢又聽不進人話」，還猜測她是否「嚴重更年期」，相關言論引發部分網友批評，認為拿更年期作為玩笑缺乏分寸，甚至越界。

也有支持者替李瑞鎮緩頰，指出兩人因「李祘」結緣，交情近20年，平時就習慣以毒舌互虧；節目其他資深藝人金容建、朴貞洙也常接招，這類熟人間的鬥嘴是旅遊綜藝看點之一。

節目中，李瑞鎮精算一周1萬2600歐元的旅費預算，卻把隊長重任交給韓志旼，自己與前輩組成「摸魚三人組」。眾人從荷蘭阿姆斯特丹前往巴黎，笑料不斷，節目在爭議中首播開出收視紅盤。

李瑞鎮、韓志旼(圖)一起上旅遊實境秀，男方挨批玩笑越界。(圖／八大電視提供)

李瑞鎮(圖)、韓志旼一起上旅遊實境秀，男方挨批玩笑越界。(圖／寶格麗提供)