定延和許光漢在MV中飾演情侶。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 許光漢與TWICE成員定延合作演出matt matt新歌MV，劇情從蛋糕衝突到肢體大亂鬥再轉浪漫共舞，話題十足。

台灣男神許光漢 再度驚喜進軍南韓 樂壇，根據韓媒「體育京鄉」近日報導，許光漢與韓夯團TWICE成員定延合作，在R&B歌手matt matt的新歌「nevermind」MV中飾演情侶。

MV近日已通過南韓影像物等級委員會審查，獲核定為「15歲以上可觀看」等級，雖然確切公開日期尚未公布，但男神與天團成員的破格同框消息一出，已讓台韓粉絲期待值破表。

根據審查公開的MV劇情大綱，兩人在片中的互動相當戲劇化，故事從一顆紀念日蛋糕展開，許光漢端著蛋糕走過來時不慎撞到桌子，導致蛋糕飛掉一半，但他仍保持笑容將蛋糕遞給定延，沒想到定延卻直接一把抓住他的頭，狠狠將他整張臉按進蛋糕裡。

隨後兩人爭吵越演越烈，上演一場宛如動作片般誇張的肢體大混戰，現場的叉子、盤子、桌子與椅子全成了打架武器；就在許光漢閉眼等待最後一擊時，定延又突然溫柔輕撫他的臉龐，兩人在一片狼藉的餐廳中央浪漫共舞，結局則是定延先行離去，留下收拾殘局的許光漢不慎絆倒昏迷，劇情張力十足。

許光漢今年4月曾因現身觀賞TWICE台灣演唱會，加上與成員子瑜母親的合照曝光而一度傳出緋聞，當時他澄清雙方僅是「會輕輕打招呼的關係」，如今轉而與同團成員定延在MV中談情說愛，也成為外界關注的趣味焦點。

許光漢是許多人心目中的男神。(本報資料照片)