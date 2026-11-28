元斌息影多年，僅透過廣告與大眾見面。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 元斌雖然16年未拍戲，卻靠在聖水洞與清潭洞精準置產大賺，兩棟大樓帳面合計增值約336億韓元，成為網友熱議焦點。

49歲南韓 不老男神元斌自2010年拍完電影《大叔》後便全面停工，長達16年沒推出新作品，讓死忠影迷等到快崩潰。不過他雖淡出螢光幕，在房地產 界卻展現超狂投資眼光！根據《Financial News》報導，南韓房產YouTube 頻道「Building Tab」近期點名分析元斌名下房產，揭露他在首爾精華區布局的物業身價大暴衝，光靠兩棟大樓的帳面增值，就已經進帳高達336億韓元（約2520萬美元），驚人財力在韓網引發熱烈討論。

據「噓！星聞」報導，盤點元斌的置產版圖，早在2014年10月首爾聖水洞還沒變身成潮流一級戰區前，他就果斷砸下約21億韓元（約 157萬美元），買進聖水洞1街一棟地下1層、地上4層的建物，該物件基地面積231平方公尺，緊鄰首爾林、頂級豪宅「Galleria Foret」以及文青必逛的聖水洞Atelier街。當時業界一度認為他買得比周邊行情還貴，沒想到隨著大牌快閃店與網美咖啡廳進駐帶動商圈起飛，加上該棟樓今年4月順利增建為地上5層建物，目前估值已衝破70億韓元（約525萬美元），12年來暴賺約49億韓元（約367萬美元）。

除了聖水洞神級操作外，元斌與愛妻李奈映2018年以共同名義斥資145億韓元（約1087萬美元）入手的江南區清潭洞大樓同樣超會漲！該物件距離水仁盆唐線狎鷗亭羅德奧站走路只要6分鐘，卡位精品與時尚商圈稀缺地段，經房仲機構估算，去年身價已狂飆至約432億韓元（約3240萬美元），短短7年狠賺287億韓元（約2152萬美元）。從《藍色生死戀》、《太極旗飄揚》到《母親》穩坐一線男神的元斌，雖有16年沒拍戲，但精準的獵樓實力仍讓網友忍不住笑虧「難怪不急著復出」、「拜託男神快出來拍片吧」。