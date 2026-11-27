永瀬廉(右)在片中與吉川愛相遇，兩人在命定的相戀中，共譜一段跨越種族的純愛戀曲。(圖／原創娛樂提供)

AI摘要 文章摘要整理： 改編自暢銷小說的《鬼的花嫁》由永瀬廉、吉川愛主演，描寫鬼族當家與人類少女跨種族相戀，並以生日驚喜與舞會場面展現浪漫張力。

日本 超人氣和風戀愛奇幻電影「鬼的花嫁」改編自同名暢銷小說，特別邀請當紅偶像團體「King & Prince」成員永瀬廉與實力派女星吉川愛首度合作，譜寫一段跨越種族的命定純愛戀曲。

為了完美還原原作中「鬼族」當家鬼龍院玲夜美麗又強大的形象，製作團隊在選角上也下足功夫，製片人表示，想到鬼族巔峰必須擁有絕世美貌時，腦海中第一個浮現的人選就是永瀬廉，電影上映後，日本影迷也紛紛讚賞，永瀬廉將角色的高貴、神秘與迷人魅力詮釋得淋漓盡致。

永瀬廉則分享，這是自己首次主演如此直接且純粹的愛情故事，拍攝期間他不斷與導演池田千尋探討角色的心境，希望在帥氣、強大的外表之外，也能完整呈現角色細膩的一面。

而吉川愛挑戰的是看似柔弱、內心卻有著堅定信念的東雲柚子，孤獨的她與玲夜相遇後，兩人慢慢靠近、守護彼此，浪漫且深情的愛意深深感動無數影迷。

電影中最令人心動的，就是永瀬廉對吉川愛無微不至的呵護，為了彌補過去從未受到家人祝福、慶祝生日的吉川愛，永瀬廉特別準備了相識前每一年的生日禮物，房間裡堆滿禮物的浪漫驚喜畫面，也是永瀬廉透露最喜歡的場景之一。

而實際拍攝現場也洋溢著幸福的氣氛，為了引出吉川愛最自然的笑容，池田千尋下達「必須逗笑她」的突襲任務，永瀬廉起初還有些不知所措，最後仍成功逗得吉川愛開懷大笑，這場戲也因此一鏡到底順利完成。

除了令人怦然心動的戀愛情節，片中華麗的舞會場景也深受粉絲喜愛，為了呈現流暢又情感豐沛的雙人舞，永瀬廉與吉川愛在正式拍攝前特別投入舞蹈練習，甚至曾在練習時不小心踩到彼此的腳，兩人也笑稱這段過程相當考驗默契。

永瀬廉分享，不論是貴族的舉止、儀態還是社交舞，對他來說都是全新的挑戰，不過他學舞進步得很快，也讓他覺得還好自己有加入「King & Prince」！

電影「鬼的花嫁」描述在人類與妖怪共存的世界裡，擁有出眾容貌與強大力量的妖怪，會在人類之中挑選自己的新娘，一旦認定便會終其一生傾心相愛。平凡女子東雲柚子（吉川愛飾）自幼活在被狐妖選為新娘的妹妹陰影下，長期遭受家人冷落。直到某天，她意外遇見妖怪中最強大的鬼族未來當家鬼龍院玲夜（永瀬廉飾），當玲夜深情地說出「找到你了，我的新娘」，兩人能否在命中注定的相戀中，以真心指向彼此？引起關注。