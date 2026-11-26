SJ希澈赴台出席保健食品代言記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 金希澈在保健食品代言活動上爆料藝聲靠保健品撐住減重生活，也許願未來能和對方一起來台，並呼籲大家重視身心健康。

南韓 夯團Super Junior成員金希澈日前出席保健食品代言記者會，坦言過去從來不吃維他命，因為藝聲推薦他吃保健食品，因此接力成為代言人，許願未來能和藝聲一起同台現身。

希澈表示，藝聲會在搭機的時候塞保健食品給他吃，還會關心他食用後的身體狀況。不過說到藝聲為了減肥嚴格控制飲食，希澈忍不住爆料對方幾乎不太吃飯，如果沒有保健食品支撐，可能早就昏倒了。他浮誇形容：「我覺得是保健食品救了藝聲的命！」隨後趕緊解釋自己說得有點誇張，但他不忘向理科太太喊話，希望下次能和藝聲一起來台灣。

金希澈也分享自己對於「好」的定義，希望現場所有人，以及一直支持自己的粉絲都能身體健康，才能過想過的生活、做想做的事情。他也特別提醒大家，若感到壓力或憂鬱時，一定要找人傾訴，希望每個人都能保持好心情，像他一樣笑口常開。

而他日前才與利特結束台北演唱會，希澈稱讚演出帶來的感動至今仍持續留在心中，和利特也一直計畫再次訪台。他更主動許願，希望在下一次赴台演出前，能先和藝聲一起來訪，「我們兩個在一起真的會很有趣，就算今年沒有機會，明年也希望可以」。活動結束時他乾脆直接在台上大喊「藝聲啊」，期待理科太太能接受他的許願。