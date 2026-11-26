薛景求奪下今年青龍電影獎影帝。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 李滄東執導的《假如愛有如果》在第47屆青龍獎大放異彩，薛景求與全度妍分別稱帝封后，並抱回最佳劇本等4項大獎，成為典禮最大贏家。

由李滄東執導的新作「假如愛有如果」，薛景求與全度妍雙雙奪下第47屆青龍獎影帝及影后，曹汝貞也拿下女配角獎，薛景求更成為史上唯一拿下4座青龍電影獎影帝的演員；如果加上李滄東與吳政美共同拿下的最佳劇本獎，「假如愛有如果」共獲4項大獎，十分風光。

「假如愛有如果」今年雖入圍8項大獎，卻未獲最佳影片及最佳導演提名，這是因為李滄東導演與製作公司Pinehouse Film曾表明抵制青龍電影獎，主辦單位尊重其意願，因此一直將李滄東的作品排除在這兩項獎項的評審範圍之外，李滄東也沒現身頒獎典禮。

薛景求繼2000年的「薄荷糖」、2002年的「人民公敵」、2021年的「茲山魚譜」，4度榮獲青龍影帝，創影史新紀錄，連薛景求都難掩驚訝，直言：「因為青龍獎從來沒有4度得獎的人，所以我真的完全沒抱期待就來了。」

薛景求首先將得獎功勞歸給共同演出的全道嬿、趙寅成及曹汝貞。他表示：「和李滄東導演合作並不是件容易的事，多虧有你們，讓我既痛苦又開心地完成拍攝。」現場他不忘放閃妻子宋玧妸：「即使我已經不再年輕，仍然讓我持續懷抱夢想，真的很感謝。」

全道嬿則是繼1999年「記憶中的風琴」與2007年「密陽」後，第3度拿下青龍獎影后；她感性地說：「很感謝，也謝謝和我一同入圍、展現出精彩演技的後輩及前輩們，我代替大家領下這個獎。」

第47屆青龍電影獎得獎名單

全度妍奪下今年青龍電影獎影后。（美聯社）

曹汝貞奪下今年青龍電影獎最佳女配角獎。（美聯社）

申敏兒身穿亮眼鮮紅緊身禮服與同色系高跟鞋踏，展現皇后般的霸氣風範。（美聯社）