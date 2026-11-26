薛景求稱帝、全度妍封后 「假如愛有如果」青龍獎大贏家
李滄東執導的《假如愛有如果》在第47屆青龍獎大放異彩，薛景求與全度妍分別稱帝封后，並抱回最佳劇本等4項大獎，成為典禮最大贏家。
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李滄東執導的《假如愛有如果》在第47屆青龍獎大放異彩，薛景求與全度妍分別稱帝封后，並抱回最佳劇本等4項大獎，成為典禮最大贏家。
由李滄東執導的新作「假如愛有如果」，薛景求與全度妍雙雙奪下第47屆青龍獎影帝及影后，曹汝貞也拿下女配角獎，薛景求更成為史上唯一拿下4座青龍電影獎影帝的演員；如果加上李滄東與吳政美共同拿下的最佳劇本獎，「假如愛有如果」共獲4項大獎，十分風光。
「假如愛有如果」今年雖入圍8項大獎，卻未獲最佳影片及最佳導演提名，這是因為李滄東導演與製作公司Pinehouse Film曾表明抵制青龍電影獎，主辦單位尊重其意願，因此一直將李滄東的作品排除在這兩項獎項的評審範圍之外，李滄東也沒現身頒獎典禮。
薛景求繼2000年的「薄荷糖」、2002年的「人民公敵」、2021年的「茲山魚譜」，4度榮獲青龍影帝，創影史新紀錄，連薛景求都難掩驚訝，直言：「因為青龍獎從來沒有4度得獎的人，所以我真的完全沒抱期待就來了。」
薛景求首先將得獎功勞歸給共同演出的全道嬿、趙寅成及曹汝貞。他表示：「和李滄東導演合作並不是件容易的事，多虧有你們，讓我既痛苦又開心地完成拍攝。」現場他不忘放閃妻子宋玧妸：「即使我已經不再年輕，仍然讓我持續懷抱夢想，真的很感謝。」
全道嬿則是繼1999年「記憶中的風琴」與2007年「密陽」後，第3度拿下青龍獎影后；她感性地說：「很感謝，也謝謝和我一同入圍、展現出精彩演技的後輩及前輩們，我代替大家領下這個獎。」
這部作品共奪得4項大獎，包括薛景求的影帝、全度妍的影后、曹汝貞的女配角獎，以及李滄東和吳政美共同獲得的最佳劇本獎，表現相當亮眼。 薛景求繼《薄荷糖》《人民公敵》《茲山魚譜》後，第4度拿下青龍影帝，成為史上唯一4度稱帝的演員，創下青龍電影獎前所未有的新紀錄。 因李滄東與製作公司Pinehouse Film先前表明抵制青龍電影獎，主辦單位尊重其意願，便將其作品排除在最佳影片與最佳導演兩項評審範圍外。
精華 FAQ
這部作品共奪得4項大獎，包括薛景求的影帝、全度妍的影后、曹汝貞的女配角獎，以及李滄東和吳政美共同獲得的最佳劇本獎，表現相當亮眼。
薛景求繼《薄荷糖》《人民公敵》《茲山魚譜》後，第4度拿下青龍影帝，成為史上唯一4度稱帝的演員，創下青龍電影獎前所未有的新紀錄。
因李滄東與製作公司Pinehouse Film先前表明抵制青龍電影獎，主辦單位尊重其意願，便將其作品排除在最佳影片與最佳導演兩項評審範圍外。
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