裴勇俊婚後淡出演藝圈。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 裴勇俊與妻子朴秀真及2名子女已從夏威夷搬回首爾豪宅生活，雖引發粉絲期待復出，但目前仍沒有重返演藝圈的計畫。

憑韓劇 「冬季戀歌」紅遍亞洲的「初代韓流男神」裴勇俊，近年淡出演藝圈，生活低調神祕。2015年與女星朴秀真結婚後，夫妻倆育有1子1女，2022年更舉家移居夏威夷 。如今傳出裴勇俊已結束四年海外生活，帶著妻兒悄悄返回南韓定居，一家四口入住首爾頂級豪宅 ，不過外界期待他重返螢光幕，業界人士卻透露目前沒有復出計畫。

根據韓媒「OSEN」獨家報導，現年54歲的裴勇俊與40歲的朴秀真，現居首爾瑞草區盤浦洞的高級住宅社區。該社區以隱密性高聞名，一般房型市場估值約50億韓元（約372萬美元）起跳，頂層戶價格更突破百億韓元，居住環境與隱私條件都相當受到富豪青睞。

報導引述知情人士說法，這次返韓是夫妻倆經過充分討論後做出的決定，其中朴秀真較希望回到南韓生活。兩人的一雙兒女過去在夏威夷就讀知名私立學校，如今也已轉學至首爾的英式國際學校。

裴勇俊結束海外生活，也讓粉絲關心他是否準備重返演藝圈。不過業界人士透露，他目前沒有重新展開演藝活動或接拍戲劇的計畫。

事實上，裴勇俊自2007年主演「太王四神記」，以及2011年客串「Dream High」後，就鮮少出現在戲劇作品中，事業重心逐漸轉往投資與企業經營。今年6月，他曾被目擊與朴信惠、崔泰俊夫婦同遊新加坡，留著長白髮的他一路細心照顧妻兒；9月也曾在高爾夫球場與球友合照，招牌溫柔笑容再度引發粉絲討論。此外，他在2024年底捐贈30億韓元給延世醫療院，展現低調行善的一面。