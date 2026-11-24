李到、林智妍宣布分手。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 因《黑暗榮耀》結緣的李到晛與林智妍，交往3年多後於24日證實分手，雙方表示將互相支持並以同事身分繼續相處。

因合作Netflix 影集「黑暗榮耀」而擦出愛火的韓星李到晛、林智妍，24日正式證實分手，結束這段3年多的戀情。

李到晛所屬經紀公司24日表示：「兩人最近確實已經分手，決定互相支持，繼續以好同事的身分相處。」

林智妍與李到晛因影集「黑暗榮耀」結緣，兩人在劇中合作後發展成戀人，2023年4月正式承認戀情。相差五歲的姐弟戀，兩人不避諱公開約會，也經常表達對彼此的支持，成為演藝圈備受關注的公開情侶。

2023年8月，李到晛入伍服役，當時林智妍談到男友服役生活時表示：「當軍人女友也不錯」，並稱李到晛是帶給她支持、讓她感謝的存在。她也透露，兩人雖然不會過度干涉彼此的工作，但因為從事相同職業，能互相成為對方的力量，並希望李到晛健康服役後平安歸來。

李到晛服役期間也曾公開向女友示愛。他憑電影「破墓」獲得百想藝術大賞電影部門男子新人獎，當時身穿軍服登上頒獎台發表得獎感言，特別對林智妍說：「智妍啊，謝謝妳。」當時獲得現場熱烈歡呼，也讓不少粉絲為兩人的感情送上祝福。

然而，即使一起度過兵役考驗，兩人最終仍決定各自前行。