「黑暗榮耀」CP分手 林智妍、李到晛3年姐弟戀告終
因《黑暗榮耀》結緣的李到晛與林智妍，交往3年多後於24日證實分手，雙方表示將互相支持並以同事身分繼續相處。
AI摘要
文章摘要整理：
因《黑暗榮耀》結緣的李到晛與林智妍，交往3年多後於24日證實分手，雙方表示將互相支持並以同事身分繼續相處。
因合作Netflix影集「黑暗榮耀」而擦出愛火的韓星李到晛、林智妍，24日正式證實分手，結束這段3年多的戀情。
李到晛所屬經紀公司24日表示：「兩人最近確實已經分手，決定互相支持，繼續以好同事的身分相處。」
林智妍與李到晛因影集「黑暗榮耀」結緣，兩人在劇中合作後發展成戀人，2023年4月正式承認戀情。相差五歲的姐弟戀，兩人不避諱公開約會，也經常表達對彼此的支持，成為演藝圈備受關注的公開情侶。
2023年8月，李到晛入伍服役，當時林智妍談到男友服役生活時表示：「當軍人女友也不錯」，並稱李到晛是帶給她支持、讓她感謝的存在。她也透露，兩人雖然不會過度干涉彼此的工作，但因為從事相同職業，能互相成為對方的力量，並希望李到晛健康服役後平安歸來。
李到晛服役期間也曾公開向女友示愛。他憑電影「破墓」獲得百想藝術大賞電影部門男子新人獎，當時身穿軍服登上頒獎台發表得獎感言，特別對林智妍說：「智妍啊，謝謝妳。」當時獲得現場熱烈歡呼，也讓不少粉絲為兩人的感情送上祝福。
然而，即使一起度過兵役考驗，兩人最終仍決定各自前行。
兩人因合作Netflix影集《黑暗榮耀》擦出愛火，之後從劇中合作發展成戀人，並在2023年4月正式承認戀情，成為公開情侶。 李到晛所屬經紀公司表示，兩人最近確實已經分手，接下來會互相支持，並以好同事的身分相處，不再以情侶關係互動。 李到晛入伍後，林智妍曾稱他是讓自己感謝的存在；李到晛也在得獎致詞時公開向她喊話，兩人因此獲得許多粉絲祝福。
精華 FAQ
兩人因合作Netflix影集《黑暗榮耀》擦出愛火，之後從劇中合作發展成戀人，並在2023年4月正式承認戀情，成為公開情侶。
李到晛所屬經紀公司表示，兩人最近確實已經分手，接下來會互相支持，並以好同事的身分相處，不再以情侶關係互動。
李到晛入伍後，林智妍曾稱他是讓自己感謝的存在；李到晛也在得獎致詞時公開向她喊話，兩人因此獲得許多粉絲祝福。
上一則