Rain甜喊「每天早上醒來都覺得老婆金泰希好美」，放閃告白閃瞎網。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： Rain登上節目大方放閃金泰希，還聊到育兒日常、夫妻冰箱與威士忌助眠法，讓現場嘉賓與單身觀眾都感到強烈相對剝奪感。

韓流天王Rain（鄭智薰）與情歌王子成始璄近日為宣傳年底演唱會，共同登上JTBC經典美食綜藝「拜託了冰箱」。這也是Rain暌違10年再度作客該節目，不僅首度公開與愛妻金泰希的「夫妻冰箱」，更在節目中大談當爸後的育兒日常，甚至大方放閃，讓一旁的單身漢成始璄直呼「相對剝奪感太重了」！

噓！星聞報導，身為人妻的主廚朴恩影在節目中好奇提問：「像金泰希這麼漂亮的人，早上剛睡醒時也一樣漂亮嗎？」Rain聽後露出一臉幸福笑容，坦言說出來怕被觀眾嫌炫耀，但每天早上睜開眼看到妻子時，「真的會有一種感動，心想『哇，這樣也好漂亮啊』。」超甜發言瞬間閃瞎全場。

此外，現為兩個女兒（7歲、9歲）父親的Rain，表示自己每天早上6點都會準時起床接送孩子上學，運動會更是從不缺席。他分享日前參加運動會家長拔河比賽的趣事，透露女兒剛好與白智榮、鄭錫元夫婦的女兒同班，賽前他還特地站在最前面想用氣勢壓倒對手（但強調沒像演唱會一樣脫衣服），原本信心滿滿以為必勝，結果一開拉卻毫無默契、帽子還被扯掉慘敗。

更讓他哭笑不得的是，孩子們根本沒在看比賽，全部都在一旁專心吃零食，完全成了「只有爸爸們在認真」的孤獨對決。聽著Rain接連分享幸福家庭生活，單身的成始璄忍不住哀怨表示：「本來對手是Rain覺得很開心，結果現在只有滿滿的相對剝奪感。」

節目重頭戲迎來Rain與金泰希的夫妻冰箱公開。Rain笑說製作單位前一天去家裡搬冰箱時，金泰希剛好在家，還像律師一樣非常積極地向工作人員逐一說明冰箱裡的食材。Rain透露平常其實是自己比較常下廚和做家務，夫妻倆在冰箱裡也有各自管理的區域，但這次錄影前卻被老婆念了一頓，「她發現過期的東西太多了，我本來想說這樣原封不動拿上節目比較有趣，順便報復她之前常在別的節目毫無保留地聊我，結果被她斷然拒絕，還把過期品全清掉了。」

冰箱打開後，滿滿的頂級韓牛、國產章魚等豐富食材令眾人驚嘆不已，不過愛酒的成始璄一眼就發現冷凍庫裡竟冰著一瓶威士忌。Rain解釋，先前因運動搭配嚴格飲食管理，常在半夜餓到睡不著，在醫師建議下嘗試喝一小杯威士忌助眠，還自己研發出「冷凍威士忌」喝法——將威士忌冰到呈現如蜂蜜般的濃稠狀後，取一Shot加入氣泡水中飲用，喝完就能一夜好眠。但他隨即笑稱這個方法有個致命缺點：「因為人體的耐受性會變強，一杯變兩杯、兩杯變三杯，最後就喝完一整瓶了！」這番真心話立刻引起安貞桓與成始璄的強烈共鳴，現場瞬間成為「愛酒人士大團結」。