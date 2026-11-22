金秀賢代言官司再傳敗訴。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 金秀賢因感情風波引發代言爭議，CUCKOO官司一審判Gold Medalist退還8億7508萬韓元，金秀賢本人則因非簽約主體免賠，經紀公司近來更連吞多案敗訴。

韓星金秀賢 與已故女星金賽綸 的感情風波持續衝擊演藝事業，代言官司再傳敗訴。首爾中央地方法院20日針對家電品牌CUCKOO提起的訴訟作出一審判決，裁定金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist須返還8億7508萬韓元（約65萬美元）及遲延損害金，但金秀賢本人與馬來西亞法人免賠。

綜合韓媒報導，金秀賢過去擔任CUCKOO代言人10年。去年初，他遭質疑在金賽綸未成年時便與對方交往，經紀公司承認兩人曾交往，卻否認未成年交往指控。事件引發爭議後，CUCKOO撤下廣告，旗下CUCKOO電子、CUCKOO Homesys及馬來西亞法人CUCKOO International Berhad聯手提告，求償逾20億韓元（約148.6萬美元）。

法院認定，相關合約因雙方信賴關係破裂而合法解除，判經紀公司退還部分代言費，其中CUCKOO電子獲賠2億6038萬韓元，CUCKOO Homesys獲賠6億1470萬韓元。金秀賢本人免賠，主因合約簽約主體是經紀公司。

韓媒指出，警方今年7月針對金秀賢涉嫌違反「兒童福利法」及誣告等案件，以證據不足決定不移送檢方，民事法院也未採信未成年交往傳聞，因此未判他個人賠償。

不過，經紀公司近期官司連連。11月13日，法院才判Gold Medalist須向保健品牌FromBIO退還約11億5000萬韓元（約85.4萬美元），加上本案，短短1周2案賠償金額逾20億韓元(約148.6萬美元)。瑞士鐘表品牌MIDO的求償案則已遭駁回並定讞，EIDER、Classys等案件仍在審理，CUCKOO案後續則視雙方是否上訴而定。