防彈少年團在高雄留下難忘回憶。（取材自官方X）

AI摘要 文章摘要整理： BTS睽違8年全員來台，在高雄首唱吸引5萬3500名粉絲，並以傳統元素與煙火打造華麗演出，成員也熱情分享對高雄夜市、美食與城市的喜愛。

韓團BTS防彈少年團睽違8年再度全員赴台灣開唱，19日晚間首度登上高雄世運主場館，舉辦世界巡迴演唱會「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」，首場吸引5萬3500名ARMY（粉絲名）到場朝聖，7名成員接連帶來23首歌曲，從經典金曲到驚喜歌曲，讓全場陷入瘋狂，演出尾聲更施放近2分鐘煙火，為高雄首唱留下難忘回憶。

這次BTS除了帶來新歌，也帶來大陣仗舞群，將所有歌曲重新編舞，大量運用韓國傳統文化元素，包括太極旗、傳統舞蹈等，連配色都是韓國國旗上的顏色。而他們這次演唱會主題環繞著「阿里郎」，這首傳統歌曲也在世運主場館響起，搭配煙火劃破夜空，畫面華麗震撼。

這也是BTS展開亞洲巡演的起點，成員們對高雄首訪充滿新鮮感，演出時不斷以中文與粉絲互動。RM分享晚上散步時，發現高雄許多大樓都亮起紫色燈光，感動表示謝謝城市為了迎接他們換上新面貌，還特別用台語喊出「多謝、哇愛哩」，讓全場尖叫聲不斷。V也稱讚高雄美食好吃，Jin則分享前一晚與j-hope、V、柾國一起逛六合夜市，直呼夜市氣氛很棒，羨慕高雄人能住在這裡。

他們對夜市美食讚不絕口，柾國特別提到高雄香腸，笑說未來除了為了演唱會，也願意專程為了吃烤香腸再來高雄，趁著停留期間，打算多拍幾張高雄美照。

BTS與高雄的城市觀光話題持續延燒，他們趁演唱會空檔，造訪駁二文創園區，還光顧老江紅茶牛奶，完全融入港都生活。根據高雄市府統計，BTS首場演唱會場內外共吸引8萬7600人次，散場人潮更在90分鐘內完成疏運，驚人效率也令國外粉絲歎為觀止。

防彈少年團在高雄留下難忘回憶。（取材自官方X）