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因藥物爭議沉寂 PSY近照曝光 網驚瘦到認不出

記者李姿瑩／綜合報導
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PSY(左)與前主播秦良惠合照。 (取材自Instagram)
PSY(左)與前主播秦良惠合照。 (取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

PSY因代領藥物爭議沉寂多時，近日近照曝光後被發現明顯瘦身，引發網友熱議；同時友人也讚他為英文演講提前苦練，展現敬業一面。

南韓歌手「江南大叔」PSY先前因違反醫療法，遭查出請他人代領藥物，最終被裁罰500萬韓圓（約3743美元）。經歷代領藥物爭議後，他沉寂多時，沒想到一張最新合照竟意外引發網友熱議，只見過去以圓潤身形、招牌圓臉深植人心的他，如今明顯消瘦不少，連下巴線條都清晰現形，模樣與以往大不相同。

PSY過去一直以壯碩的身材及圓潤臉蛋成為個人特色，雖曾經嘗試減重，但大眾似乎更習慣他原本的模樣。南韓前主播秦良惠近日在Instagram分享兩人合照，意外讓PSY的近況曝光。照片中，他身穿黑色高領上衣，外搭黑色皮外套，整體看起來俐落不少，昔日飽滿的臉頰明顯消瘦，兩側頰肉幾乎消失，下巴輪廓也變得清晰，整個人消風一圈。雖然外型變化引起關注，但招牌笑容依舊，讓不少網友熱議第一時間沒認出來。

除了外型變化，秦良惠也分享與PSY見面的感想，大讚每次見到他，都覺得他的聲音比之前更加出色。她還透露，PSY為了準備一場長達5分鐘、全程沒有提詞機的全英文演講，早在2個月前就開始私下練習，絲毫不敢懈怠。

秦良惠對此相當佩服，感嘆原來即使是平時在舞台上看起來游刃有餘、自在從容的表演者，私底下仍得付出大量時間與心力準備，也讓外界看見PSY不同於舞台形象的認真一面。

精華 FAQ

  • 他因違反醫療法，被查出請他人代領藥物，最後遭裁罰500萬韓圓，約合3743美元。這起爭議也讓他一度沉寂，較少公開露面。

  • 照片中他穿著黑色高領與皮外套，整體更俐落，但臉頰明顯消瘦、下巴線條變清楚，和過去圓潤形象差很多，讓不少網友一開始認不出來。

  • 秦良惠表示，PSY為了準備一場長達5分鐘、全程沒有提詞機的全英文演講，早在2個月前就開始私下練習，顯示他舞台背後同樣相當認真。

南韓 減重

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