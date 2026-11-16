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松山研一鄉下拍片變保母 邀2中學生同居 一起煮飯做蛋糕超暖

記者陳穎／綜合報導
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松山研一演出電影「當風吹來奈義町」，他更是片場的開心果。(圖／海鵬提供)
松山研一演出電影「當風吹來奈義町」，他更是片場的開心果。(圖／海鵬提供)

AI摘要

文章摘要整理：

松山研一在《當風吹來奈義町》拍攝期間邀2名中學生同住、一起下廚做甜點，藉生活互動舒緩他們緊張，也展現他在片場溫暖親切的一面。

日本演員松山研一在電影「當風吹來奈義町」展現暖心一面。導演深田晃司受邀赴台出席金馬活動，接受訪問時透露，拍攝期間兩名年輕演員當時都還是中學生，面對片中多位資深演員難免緊張，沒想到松山研一不僅主動炒熱片場氣氛，還邀請兩人一起住進自己在鄉下的住宿處，三人一起煮飯、做蛋糕，甚至帶到片場分享給工作人員，意外成為劇組最溫暖的日常。

深田晃司表示，這次能邀請松山研一演出相當慶幸，因為他本人個性非常開朗，每天在片場都負責炒熱氣氛。當時兩名年輕演員雖然已經有演戲經驗，但年紀尚輕，第一次與這麼多資深演員合作，難免感到緊張。

由於松山研一拍攝期間必須住在奈義町，住宿空間相當寬敞，他乾脆邀請兩名年輕演員一起住，笑說房子這麼大，不住也很浪費。三人因此展開一段特別的鄉下同居生活，不僅一起煮飯，還會動手做蛋糕，再帶到片場分送給工作人員，讓原本拘謹的年輕演員逐漸放鬆，也更容易投入表演。

深田晃司透露，整個拍攝期間約三周，松山研一實際住在當地約十幾天，其中還有幾天是三人一起生活。他特別感謝松山研一主動照顧兩名後輩，透過生活上的互動消除他們的緊張感，讓拍攝現場充滿輕鬆氣氛。

深田晃司也分享，自己與松山研一私底下其實不算特別熟，除了工作、吃飯時的交流，平常並沒有太多私下互動，但這次合作讓他看見松山研一開朗、親切的一面，也對他願意主動照顧年輕演員留下深刻印象。

「當風吹來奈義町」以日本岡山縣奈義町為背景，除了描繪地方人口外移、少子化等現象，也觸及性少數族群在封閉環境中的處境。導演深田晃司透露，劇本從2016年開始構思，並將台灣同性婚姻合法化的元素融入故事，片中一對年輕男同志情侶甚至曾考慮離開日本、前往台灣生活。他也笑說，未來不排除把故事延伸到台灣，拍攝兩人赴台後的後續發展。

精華 FAQ

  • 他因住在奈義町的住宿空間寬敞，主動邀請兩名年輕演員一起同住，讓原本面對資深演員而緊張的中學生，能在更放鬆的生活環境中投入拍攝。

  • 他們一起煮飯、做蛋糕，還把完成的點心帶到片場分送給工作人員，透過這些輕鬆的日常互動，讓整個劇組氣氛更融洽。

  • 深田晃司認為松山研一個性開朗，總能在片場炒熱氣氛，也很願意照顧年輕後輩；這次合作讓他留下親切、主動且相當可靠的印象。

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