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「請回答1988」高庚杓爆酒駕撞車 多檔節目急刪 恐殃及好友朴寶劍

娛樂新聞組╱綜合報導
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南韓男星高庚杓爆出酒駕事件，參演綜藝遭刪演出畫面。(取材自Instagram)
南韓男星高庚杓爆出酒駕事件，參演綜藝遭刪演出畫面。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

曾演出《請回答1988》的高庚杓凌晨酒駕撞上清潔車，酒測達吊銷駕照標準，引發輿論撻伐，經紀公司致歉並承諾配合調查，多檔節目也急忙刪減相關內容。

曾演出「請回答1988」、「嫉妒的化身」等熱門韓劇的男星高庚杓，14日凌晨在首爾酒後駕車，追撞正在執行道路作業的清潔車。警方酒測結果達到吊銷駕照標準，所幸未造成嚴重傷亡。經紀公司出面致歉，多檔參演的綜藝節目也緊急刪減他戲分。

據韓媒「STARNEWS」報導，事故發生於14日凌晨，高庚杓當時獨自駕車，追撞一輛正在進行道路清潔作業的清潔車。警方到場後酒測，數值已達吊銷駕照標準。完成初步訊問後，高庚杓先行返家，後續仍須配合調查。

所屬經紀公司CLN Company隨後發聲明，坦承旗下藝人酒後駕車肇事，並向遭波及的清潔車及粉絲致歉，表示將全力配合司法調查，承擔相關責任及賠償。

令外界譁然的是，高庚杓過去曾擔任交通安全宣傳大使，還親自拍攝宣導影片，呼籲民眾切勿酒後開車。如今卻知法犯法，昔日形象與實際行為形成強烈反差，引發網友批評。

酒駕風波也衝擊他的演藝工作，原訂舉辦的粉絲見面會喊卡，MBC「玩什麼好呢」、tvN「第六感：B side」製作單位均表示，將緊急刪減相關畫面或重新剪輯。

此外，11月底預計播出的tvN「鄉村魔髮師2」，由朴寶劍、高庚杓等人參演，高庚杓的事件恐波及節目宣傳及播出安排；預定12月推出的「大逃脫：都市怪談」也面臨內容調整壓力。

南韓男星高庚杓。(圖／迪士尼提供)
南韓男星高庚杓。(圖／迪士尼提供)

精華 FAQ

  • 據報導，他在14日凌晨獨自駕車，於首爾追撞正在執行道路清潔作業的清潔車。警方到場後進行酒測，結果已達吊銷駕照標準，所幸沒有造成嚴重傷亡。

  • 所屬公司CLN Company坦承藝人酒後駕車肇事，並向受波及的清潔車及粉絲致歉，表示會全力配合司法調查，並承擔後續責任與賠償。

  • 事故後原訂粉絲見面會取消，多檔綜藝節目也開始緊急刪減或重剪他的畫面，包括《玩什麼好呢》、《第六感：B side》等，連後續節目宣傳與播出安排也受影響。

韓劇 酒駕

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