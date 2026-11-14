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54歲木村拓哉台北開唱 5000粉絲慶生 竟直接把人抓上台

記者李姿瑩／綜合報導
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木村拓哉在北流度過難忘生日。(取材自Instagram)
木村拓哉在北流度過難忘生日。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

木村拓哉在台北開唱兼過54歲生日，嫌粉絲太冷靜而即興拉人上台互動，並在5000人合唱生日歌中與同日生歌迷共度溫馨時刻。

「亞洲天王」木村拓哉日前在台北流行音樂中心舉辦巡迴演唱會，然而天王看到台下粉絲坐在位置上冷靜鼓掌，忍不住脫稿演出，直接把粉絲抓上台。當晚適逢他54歲生日，木村拓哉特地邀請與他同一天生日的歌迷上台，在全場5000觀眾合唱生日快樂的歌聲中，留下溫馨難忘的回憶。

雖然年過半百，木村拓哉寶刀未老，從一開場的「Head Shot」一路唱跳到最後。然而天王看到台下粉絲坐在位置上冷靜鼓掌，忍不住變身「教官」訓話，他模仿粉絲聞風不動的模樣，抗議道：「離大家這麼近的距離是第一次，但你們太冷靜了。」

他說著說著竟直接請一名男粉上台體驗，幸運粉絲激動到差點落淚，成功獲得木村拓哉大力擁抱。

木村拓哉說：「終於、終於可以用這樣的方式跟大家見面，真的超級開心。但是開場曲響起之前，在座的各位都超安靜，我在後台準備的時候，忍不住想說外面有人嗎？」他希望粉絲不要勉強自己坐著看演出，和他一起盡情狂歡。

不過木村拓哉很意外台灣粉絲反應相當即時，幾乎不需要同步翻譯。他甚至說：「容我問一句，這裡不是日本吧？」

曾和木村拓哉合演「月之戀人」的林志玲當晚送上花籃，親筆撰寫英文賀卡，稱讚木村是「獨一無二的亞洲巨星」，並巧妙結合他演過的「HERO」和機師等職業，祝福木村嗨翻全場。小豬羅志祥也以忠實粉絲身分送上花藍，低調到場朝聖偶像。

精華 FAQ

  • 最大亮點是他看到台下粉絲反應太過冷靜，竟臨場把一名男粉絲抓上台互動，還給了對方大力擁抱，讓演唱會瞬間變成驚喜又熱絡的互動場面。

  • 他特地邀請與自己同一天生日的歌迷上台，並在全場5000名觀眾齊唱生日快樂歌聲中共享祝福，讓自己的54歲生日成為溫馨難忘的回憶。

  • 曾合作《月之戀人》的林志玲送上花籃與英文賀卡，稱讚他是獨一無二的亞洲巨星；羅志祥也以忠實粉絲身分低調到場朝聖並送花祝賀。

木村拓哉

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