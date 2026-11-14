Lisa拉斯維加斯駐唱踹人下舞台 觀眾看傻眼 真相卻反轉

Lisa登上拉斯維加斯凱撒宮羅馬競技場，舉行個人駐唱秀「VIVA LA LISA」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： Lisa在拉斯維加斯演出時以「踹人下台」橋段掀熱搜，事後證實是精心設計的舞台表演；她的駐唱首秀與形象轉變，也持續引發粉絲與網友討論。

南韓 女團BLACKPINK成員Lisa又以火辣舞台掀起話題。近日微博 熱搜出現「Lisa一腳把人踹下台了」，一段她在美國拉斯維加斯演出時，抬腳將伴舞「踹」下舞台的影片在網路瘋傳。乍看之下，宛如發生舞台衝突，讓不少網友一度看傻眼。不過，這其實是Lisa精心設計的表演橋段，伴舞配合動作順勢滾落台下，俐落又充滿戲劇張力的畫面，反而讓她再度成為社群焦點。

從流傳的影片可見，Lisa踩著音樂節拍，突然抬腿做出踹人的動作，伴舞則在一旁默契配合，順勢向後翻滾、跌出舞台。整個過程乾淨俐落，搭配燈光與舞台編排，營造出強烈的視覺效果。原本令人錯愕的畫面，在完整表演曝光後變成網友熱議的名場面，不少人笑稱「這腳太帥了」、「動作既絲滑又爽」。甚至有人開玩笑表示，「第一次看到有人想被踹一腳」。也有人提醒，這是經過排練的專業演出，不能隨意模仿。

Lisa這次登上拉斯維加斯凱撒宮羅馬競技場，舉行個人駐唱秀「VIVA LA LISA」，她也成為首位在拉斯維加斯舉行駐唱演出的K-pop藝人。演出以五個章節呈現，曲目涵蓋個人專輯「Alter Ego」及新迷你專輯「Press Play」，從「Rockstar」、「Money」到新歌「Tarantino」，展現唱跳實力與強烈個人風格。

不過，Lisa近年的形象轉變也始終伴隨不同聲音。早年以精緻五官、標誌性齊劉海及甜美笑容，被粉絲封為「人間芭比」，如今單飛後積極拓展歐美市場，造型與舞台表現愈發大膽。2023年登上巴黎瘋馬秀演出，更曾引發亞洲粉絲熱烈討論。有人認為她逐漸擺脫韓系偶像框架，展現更自在的自我；也有人懷念過去甜美、俏皮的模樣，感嘆「再也不是以前那個Lisa」。