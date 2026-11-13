翁倩玉東京慶出道60年 男星合體突嗆到失聲

翁倩玉舞台妝扮相當喜慶。（大大娛樂提供）

AI摘要 文章摘要整理： 翁倩玉在東京慶祝出道60周年演唱會，與小林幸子、中村雅俊同台回憶舊情，也宣布11月28日將移師台中惠蓀堂開唱。

翁倩玉日前在東京舉辦出道60周年紀念演唱會，她特地穿上象徵日本 「還曆」文化的喜氣紅禮服，更邀來日本演歌天后「小林媽祖」小林幸子與男星中村雅俊擔任嘉賓，兩位重量級好友在台上連環爆出陳年祕辛。

小林幸子與翁倩玉早在15歲、17歲同期出道時，就因追隨傳奇歌姬美空雲雀跑宣傳而結下深厚交情。兩人多年後同台向美空雲雀致敬，小林幸子竟當場自爆，自己多年來在「NHK紅白歌合戰」令人驚豔的浮誇華麗舞台服裝，其實是透過翁倩玉介紹服裝設計師才開始的，更幽默自招：「我的造型根本是抄襲翁倩玉的！」

另一位嘉賓中村雅俊則與翁倩玉有過「夫妻情緣」，兩人19年前在美國電影中飾演日裔夫妻，當時正值盛夏酷暑，中村雅俊拍戲中暑，全靠翁倩玉貼心送上「撒鹽西瓜」消暑。沒想到兩人在東京舞台合唱名曲「恋人も濡れる街角」時，中村雅俊唱到一半突然嗆到，翁倩玉立刻趁間奏遞水救援。

翁倩玉也在完成東京演出後，正式宣布將於11月28日移師台灣台中中興大學惠蓀堂開唱，並透露台中高鐵站正是由建築師親哥翁祖模設計，對台中有著滿滿特殊情感，盼與台灣歌迷共度60周年音樂時光。

翁倩玉在東京開唱。（大大娛樂提供）