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「再婚皇后」被嘲劇情太狗血 網笑：根本頂配版短劇

娛樂新聞組／綜合報導
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申敏兒飾演的皇后氣場強大。(圖／Disney+提供)
申敏兒飾演的皇后氣場強大。(圖／Disney+提供)

AI摘要

文章摘要整理：

《再婚皇后》以豪華製作、強大卡司和歐洲取景快速登上收視榜首，但因皇帝出軌、離婚再婚等狗血劇情，被網友戲稱為頂配版短劇。

Disney+年度重金打造的韓劇「再婚皇后」自11月開播以來，憑藉頂級卡司與豪華歐洲實景拍攝，短短數日便橫掃收視榜首。不過，該劇雖斥資鉅額製作，但核心劇情卻充滿正宮遭背叛、皇帝迎娶情婦與皇后霸氣改嫁等經典狗血元素，讓不少網友戲稱這部大製作根本是「頂配版短劇」。

香港01報導，「再婚皇后」改編自全球累積瀏覽量逼近30億次的同名人氣網路小說與漫畫，由曾執導「聽見你的聲音」、「皮諾丘」的導演趙秀沅掌鏡，並集結申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮等實力派演員主演。劇情描述東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒飾）在遭遇皇帝索本修（朱智勛飾）背叛後，沒有陷入自怨自艾，而是果斷答應離婚，隨即轉身向西王國王子海因里（李鍾碩飾）提出再婚請求，展開華麗逆襲。

為高度還原原著中宏大的歐洲宮廷世界觀，劇組不惜重本遠赴捷克布拉格、德國慕尼黑施萊斯海姆宮等多處歐洲著名地標實地取景，打造出宛如電影般的奢華視覺饗宴。強大陣容與精緻畫面在開播前便引爆話題，官方預告上線僅48小時即突破1,300萬次觀看；正式播出後更在短短三天內，強勢登頂Disney+歷代韓國原創作品全球首播冠軍。

然而，儘管擁有夢幻級別的製作規格與演員陣容，「再婚皇后」的劇情走向卻被觀眾調侃是標準的言情復仇套路。劇中接連出現「皇帝出軌逃亡奴隸」、「心機女配成功上位」以及「男主角化身白隼傳情」等極具戲劇張力的橋段。報導指出，許多網友更直接將該劇封為「超級至尊版紅果」，笑稱其敘事節奏與爽感套路和時下流行的微短劇如出一轍。

有趣的是，這股「老套感」並未勸退觀眾，不少劇迷直言，該劇具備「明明很熟悉卻讓人停不下來」的魔力。即便開播初期曾面臨部分選角與造型違和的質疑聲浪，但隨著舞會藍玫瑰邀舞、白隼淋雨送信等名場面接連登場，瞬間點燃網路討論熱度。

精華 FAQ

  • 該劇結合申敏兒、朱智勛、李鍾碩等頂級卡司，加上捷克、德國等歐洲實景拍攝，開播前後話題不斷，正式播出3天就登上Disney+韓國原創作品全球首播冠軍。

  • 故事講述東大帝國皇后娜菲爾遭皇帝背叛後，沒有沉溺失落，而是果斷離婚，接著向西王國王子提出再婚請求，展開帶有強烈爽感的華麗逆襲。

  • 因為劇中充滿皇帝出軌、情婦上位、女主改嫁等高度戲劇化橋段，敘事節奏與爽感套路很像微短劇；不過這種熟悉的狗血感反而持續吸引觀眾追看。

香港 李鍾碩 韓劇

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