木村拓哉赴台開場 對翻譯做「1舉動」超親民
木村拓哉首次以個人身分展開海外巡演，赴台時在機場親自替翻譯舉麥克風、親切向粉絲示意微笑，並預告將在台北度過54歲生日。
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木村拓哉首次以個人身分展開海外巡演，赴台時在機場親自替翻譯舉麥克風、親切向粉絲示意微笑，並預告將在台北度過54歲生日。
日本天王木村拓哉近日赴台開唱，這是他出道35年來首次以個人身分展開海外巡演。12日下午，他穿著最愛的牛仔套裝、手拎愛馬仕鉑金包和登機箱現身松山機場，面對現場超過800位群眾和媒體，他維持一貫親切態度，不但指揮歌迷和他一起保持笑容面對鏡頭，面對眼前的麥克風海，木村拓哉毫無天王架子，直接伸手抽出其中一支麥克風，從頭到尾親自為翻譯人員舉著，貼心舉動瞬間融化全場。
木村拓哉去年為保健食品代言赴台時，曾提及希望能再次以「拿起麥克風的形式來到台北」。果然他兌現承諾，日前宣布展開個人演藝生涯中首次巡迴演唱會「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」，橫跨兵庫、福岡、千葉、首爾與台北等海內外5大城市。
他穿牛仔襯衫、褲子和格子內搭，一身休閒又有型地推著登機箱現身機場，見到粉絲和媒體大展笑顏，在媒體拍照時他不時轉過頭和粉絲點頭、微笑，並揮舞笑容手勢，指導大家要記得「smile」。他笑說：「去年有提到希望拿著麥克風來台灣，如今可以實現非常開心，受到歌迷這麼熱烈的歡迎也很開心，我這兩三天會在台北度過。」13日是他54歲生日，會與歌迷一同度過，「很開心，跟大家一起度過很可貴」。
他也提到，「日文裡有一句話叫『一期一會』，意思是每次相聚都是很可貴的事，希望這次和歌迷相處，都可以成為每一位歌迷生命中難以忘懷的回憶」。隨後在工作人員和粉絲簇擁下離去，不少歌迷喊著「好帥」、「生日快樂」，他也點頭致意，展現天王風範。
他在松山機場面對麥克風海時，直接伸手抽出一支麥克風，從頭到尾親自替翻譯人員舉著，展現毫無天王架子的親切態度。 這是他出道35年來首次以個人身分展開海外巡演，代表他把原本的承諾化為行動，也正式開啟個人演唱會的新階段。 木村拓哉表示很高興能在台北實現拿麥克風來台的願望，也期待和歌迷共度54歲生日，並希望每次相聚都能成為難忘回憶。
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他在松山機場面對麥克風海時，直接伸手抽出一支麥克風，從頭到尾親自替翻譯人員舉著，展現毫無天王架子的親切態度。
這是他出道35年來首次以個人身分展開海外巡演，代表他把原本的承諾化為行動，也正式開啟個人演唱會的新階段。
木村拓哉表示很高興能在台北實現拿麥克風來台的願望，也期待和歌迷共度54歲生日，並希望每次相聚都能成為難忘回憶。
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