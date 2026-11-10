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池錫辰變股災受災戶 連劉在錫都說「真的太痛了」

記者李姿瑩／綜合報導
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池錫辰投入股市的錢損失慘重。（取材自Instagram）
池錫辰投入股市的錢損失慘重。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

池錫辰在《Running Man》公開投資帳戶，因帳面虧損驚人引發全場爆笑與同情；他也坦言過去投資失利嚴重，並以過來人身分安慰大家。

南韓人氣綜藝節目「Running Man」主持人池錫辰近日因投資慘賠，吃為股災中的知名受災戶。節目中公開投資帳戶時，他坦承目前面臨不小的帳面虧損，連劉在錫看完帳戶明細後都忍不住抱頭苦笑，直呼「這真的太痛了。」池錫辰更自嘲，虧損金額足以拿來開一間店，最後不忘以過來人身分安慰其他投資人：「人生還沒結束，一切都還在進行中。」

「Running Man」日前前往首爾大學商圈錄影，造訪一間會依照商品銷售狀況調整酒水價格的特色酒吧。製作單位特別安排投資帳戶公開環節，要求成員拿出自己的投資紀錄，帳面虧損最嚴重者還能獲得額外遊戲代幣。池錫辰一開始顯得相當謹慎，甚至特別要求只能查看自己兩個帳戶中的其中一個，沒想到劉在錫看完後立刻倒吸一口氣，忍不住驚呼：「這真的太痛了。」讓現場笑成一片。

事實上，池錫辰先前在10月底參加YouTube節目「藉口GO」時，就曾大談自己的投資慘況。他透露，原本被認為相對穩健的美國公債也出現虧損，讓他每天早上醒來想到帳戶狀況，就覺得胸口沉甸甸的。他還自爆，曾瞞著妻子拿出1600萬韓元（約1.1萬美元）的私房錢投資股票，結果一路慘賠，最後只剩下200萬韓元，損失相當慘重。

此外，池錫辰今年4月也曾分享自己的投資經驗，透露當初以每股8萬韓元買進三星電子股票，卻在股價剛突破10萬韓元時就急忙賣出，意外錯過後續一波漲勢。

精華 FAQ

  • 因為他公開的帳戶出現相當驚人的帳面虧損，讓同場的劉在錫看完後都忍不住苦笑喊痛，節目效果十足，也讓他成為股災中的知名受災戶。

  • 劉在錫看完池錫辰的投資帳戶明細後，立刻倒吸一口氣，抱頭苦笑說「這真的太痛了」，顯示虧損金額讓他也感到十分震驚。

  • 他曾透露偷拿1600萬韓元私房錢投資股票，最後只剩200萬韓元；也曾以8萬韓元買進三星電子，卻在漲到10萬韓元時急著賣出，錯過後續漲勢。

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