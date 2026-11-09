阿部寬稱平凡最難演 亂髮、不修眉降低光環

阿部寬表示，最困難的不是演得複雜，而是如何詮釋平凡。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 阿部寬出席金馬63，分享在《幸福的便利貼》中為演出平凡人刻意收起光環；王穎則談《瘋癲老人日記》與范冰冰合作，稱拍攝順利且她表現投入。

金馬63迎來日本 男星阿部寬及「喜福會」導演王穎，兩人帶著新作赴台分享拍攝幕後。阿部寬在外山文治執導的「幸福的便利貼」中，飾演與世隔絕40年的男子，必須收起明星光環，詮釋一個渴望重新接觸世界的普通人，他笑稱「普通是最難演的」。王穎則談到新片「瘋癲老人日記」與范冰冰 合作，大讚她沒有明星架子。

談到「幸福的便利貼」中的角色江川太郎，阿部寬坦言，最困難的不是演得複雜，而是如何詮釋平凡，回歸普通人的模樣；「而且那陣子演的其他角色都太強大了，可能不小心會演得太強了，要把這些都放掉。」

為了降低存在感，他特別不修眉毛、刻意弄亂頭髮，劇組也經過3次定裝，才終於找到合適造型。最讓阿部寬高興的是，拍攝某場戲時，其他演員直到過一陣子，才發現他有在片場，「代表我已經成功把自己轉換成另一個樣子了！」

王穎執導的新片「瘋癲老人日記」，找來范冰冰與日本演員Lily Franky合作。他認為范冰冰本身就是很有力量的女性，也懂得掌握自己的力量，因此將這些特質融入角色。而片中有不少大膽情欲場面，王穎笑說，原本以為拍攝過程會很複雜，沒想到兩位主角都相當投入，只拍兩、三次就順利完成。

王禮霖(左起)、李心潔、李沐、陳澤耀帶著「黑潮」出席金馬影展活動。（記者沈昱嘉／攝影）