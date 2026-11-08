朴敏英新劇變身女強人 和陸星材談姐弟戀
朴敏英在個人YouTube分享出道20周年心情，坦言真正出道作是未播出的航空廣告，同時宣傳新劇《Nine to Six》，將以俐落短髮和西裝造型與陸星材演出姐弟戀。
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朴敏英在個人YouTube分享出道20周年心情，坦言真正出道作是未播出的航空廣告，同時宣傳新劇《Nine to Six》，將以俐落短髮和西裝造型與陸星材演出姐弟戀。
南韓女星朴敏英最近在個人官方YouTube頻道「그냥, 박민영 Just Parkminyoung」釋出最新影片，分享迎來出道20周年心聲，更無預警向粉絲公開了過去鮮為人知的出道祕辛。
噓！星聞報導，談到出道20周年，朴敏英笑說大眾普遍認為的出道作——MBC經典情境喜劇「無法阻擋的 High Kick！」（搞笑一家親），其實根本不是她真正的「出道作」。她說道：「大家算我出道20周年應該是以『High Kick』為基準，但其實我最早是拍大韓航空廣告出道的。」
隨後她也無奈透露該廣告作無緣見世內幕，表示當時因為預定開航的航線突然出狀況，導致廣告最後根本沒機會播出，直接慘遭「胎死腹中」。
回顧過往演藝生涯，朴敏英也對自己豐富的影視作品表達了滿滿愛意。從陪伴她熬過嚴苛新人時期飾演「姜由美」一角的「搞笑一家親」，到徹底打開她演技廣度的KBS電視劇「成均館緋聞」，以及狂掃海外人氣的爆款神劇「金秘書為何那樣」，每一部都是她的心頭肉。而寵粉無極限的她也沒有停下腳步，目前正全力準備預計於11月25日首播的SBS全新電視劇「Nine to Six」，準備再次用精湛演技驚豔粉絲。
「Nine to Six」改編自陸劇「理智派生活」，這次她揮別過往的柔美形象，以一頭俐落的耳下短髮造型現身，在最新公布的劇照中，她變換多套西裝造型，幹練俐落的模樣，讓人聯想起她在「金秘書為何那樣」中的亮眼表現，劇中她將和小九歲的陸星材展開一場姐弟戀。
她在影片中透露，外界常以《High Kick》視為她的出道作，但她真正最早的演藝起點其實是拍攝大韓航空廣告，只是該廣告最後因航線出狀況而未能播出。 朴敏英解釋，當時原本預定開航的航線突然出現狀況，導致廣告拍完後無法如期播出，最後等同白拍，也成了她出道歷程中鮮少被提起的一段秘辛。 這部劇改編自陸劇《理智派生活》，預計11月25日首播。朴敏英以耳下短髮和多套西裝造型亮相，將與小9歲的陸星材展開姐弟戀，呈現幹練女強人形象。
精華 FAQ
她在影片中透露，外界常以《High Kick》視為她的出道作，但她真正最早的演藝起點其實是拍攝大韓航空廣告，只是該廣告最後因航線出狀況而未能播出。
朴敏英解釋，當時原本預定開航的航線突然出現狀況，導致廣告拍完後無法如期播出，最後等同白拍，也成了她出道歷程中鮮少被提起的一段秘辛。
這部劇改編自陸劇《理智派生活》，預計11月25日首播。朴敏英以耳下短髮和多套西裝造型亮相，將與小9歲的陸星材展開姐弟戀，呈現幹練女強人形象。
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