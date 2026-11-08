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AKB48元老級女神拋震撼喜訊 小嶋陽菜結婚生子

記者李姿瑩／綜合報導
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小嶋陽菜是AKB48中的女神代表。（取材自官方X）
小嶋陽菜是AKB48中的女神代表。（取材自官方X）

日本女星小嶋陽菜驚喜宣布人生喜訊，曾是AKB48人氣成員、「神7」之一的她，2017年從團體畢業後，轉戰時尚產業並創立個人品牌，成功打造亮眼事業。沒想到她無預警透過社群報喜，不僅透露已順利生下第一胎，也同步公開登記結婚的消息，雙重喜訊讓粉絲又驚又喜。

小嶋陽菜在社群發文表示：「雖然是私事，還是想向大家報告，我已經順利生下第一胎。」她透露，之所以選擇現在才公開，是希望等到生產順利完成後，再與大家分享這份喜悅，並報平安表示：「託大家的福，母子均安，目前正過著平靜安穩的生活。」

除了升格當媽媽，小嶋陽菜也首度證實已完成結婚登記，正式步入人生新階段。她也感性向一路支持自己的粉絲、工作人員及公司夥伴表達感謝，坦言透過這次人生大事，更深刻感受到身邊有許多人陪伴與支持。

小嶋陽菜最後表示，未來將比以往更加認真投入工作，持續努力精進自己，也希望大家今後能繼續給予支持。而她的另一半的身分也引發外界好奇，紛紛推測是不是和她愛情長跑多年的年下IT企業家。

小嶋陽菜宣布已平安生產。（取材自官方X）
小嶋陽菜宣布已平安生產。（取材自官方X）

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