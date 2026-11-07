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戲說從頭/信號2 AI換臉失敗 趙震雄戲分刪不掉

娛樂新聞組／綜合報導
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「第二個信號」定於12月開播，不少劇迷最關心的莫過於趙震雄的戲分保留多少。(取材...
「第二個信號」定於12月開播，不少劇迷最關心的莫過於趙震雄的戲分保留多少。(取材自豆瓣電影)

AI摘要

文章摘要整理：

韓劇神作《Signal 信號》續作《第二個信號》將於12月7日播出，tvN曾嘗試AI換臉處理趙震雄戲分但未成功，最終維持原貌上架。

韓劇迷苦等10年的神級懸疑劇「Signal 信號」續作終於要回來了。南韓電視台tvN近日宣布，「第二個信號」（「Signal 信號2」）確定將於12月7日首播。這也是該劇自2016年第一季播出後，時隔10年再度與觀眾見面。

「Signal 信號」第一季由金憓秀、李帝勳、趙震雄主演，講述過去與現在的刑警透過一台老舊無線電跨越時空聯手辦案，當年最高收視率衝破15%，被不少劇迷奉為韓劇神作之一。續集找回原班人馬金憓秀、李帝勳、趙震雄，以及編劇金銀姬回歸，早在開拍階段就備受期待。

不過，「第二個信號」的播出之路並不順遂。該劇原本預計在今年6月配合tvN開台20週年播出，卻在去年12月爆出主演趙震雄過去曾涉及少年犯爭議，隨後趙震雄宣布退出演藝圈，導致作品播出計畫全面延宕。tvN期間曾考慮透過剪輯或AI換臉技術處理趙震雄的戲分，但最終宣告放棄。

tvN在6日發出的官方聲明中解釋，製作團隊確實曾嘗試以影像技術修改，甚至進行了AI人物替換測試，但「AI 技術在呈現演員微表情與劇情敘事的自然流暢度上依然有極限，最終評估難以套用在作品中」。tvN也強調，這個決定並非為特定出演者的過往行為背書或合理化，「只是判斷出演者個人的評價、作品本身的價值，以及參與其中的創作者們的努力，需要分開來看」。

據韓媒報導，「第二個信號」全劇共8集。12月7日首播當天，第1集分量會稍作調整，並與第2集連續播出；隔天12月8日播出第3集，之後每周一、二各播出一集。tvN表示，之所以將播出時間調整至晚間10點，是綜合考慮了作品類型特性與觀眾收視習慣。

對於不少劇迷而言，最關心的莫過於趙震雄的戲分究竟保留多少。根據tvN的說法，趙震雄的演出片段將以原貌播出，並未進行刪減或替換。電視台方面也罕見地在聲明中坦言，這次的編成決定「難以完全消除觀眾的疑慮」，但希望觀眾能將焦點放在漫長等待後終於完成的這部作品，以及眾多演員與工作人員的努力上。

精華 FAQ

  • tvN宣布《第二個信號》將於12月7日首播，並在當天連播第1、2集；12月8日接著播第3集，之後改為每周一、二各1集，時段也調整到晚間10點。

  • 原本劇組打算配合tvN開台20週年於今年6月播出，但去年12月趙震雄爆出過往爭議後宣布退出演藝圈，導致整體上映計畫全面延宕，直到近期才確定上檔。

  • tvN表示曾測試影像修改與AI人物替換，但認為AI在微表情、敘事自然度上仍有極限，難以套用到作品中；因此決定不刪不換，趙震雄演出片段將以原貌播出。

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