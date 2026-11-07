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木村拓哉認今年心情起伏大 自許明年直面挑戰

記者李姿瑩／綜合報導
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木村拓哉在廣告中放送熟男魅力。(圖／OWNDAYS提供)
木村拓哉在廣告中放送熟男魅力。(圖／OWNDAYS提供)

AI摘要

文章摘要整理：

木村拓哉為日系眼鏡品牌拍攝全新形象廣告，靠實景與特效化妝營造奇幻羊人宴會，同時也分享對2027年將以行動力面對挑戰的期許。

即將赴台開唱的日劇天王木村拓哉，近期獲代言的日系眼鏡品牌打造全新形象廣告。該廣告正在台灣、日本及香港三地同步強力放送。廣告中可見，木村拓哉以一襲帥氣西裝搭配黑框眼鏡，完美詮釋「品味，黑的魅力」，散發強大型男氣場。

廣告場景打造出宛如電影般的「奇幻羊人」奢華晚宴，木村拓哉步入充滿著習慣群居、一身純白的「羊人」奢華宴會廳中，成為不受周遭流行影響、忠於自我風格的獨立存在。

令人驚豔的是，這支充滿奇幻氛圍的廣告完全零後製合成，從華麗的宴會廳布景、餐桌上搖曳的真實燭火，到透過好萊塢級特效化妝打造的羊人，全由實景實物建構而成。

木村拓哉在拍攝現場也讚嘆不已：「導演每次都帶給我驚喜，他完全以人力構建這個空間，甚至連羊人在咀嚼時鼻子都會動，燭火也是真正的火焰，這在現在的拍攝中真的非常罕見。每次都能以如此高的標準準備好細節，我真的非常感謝。」

不只廣告中與「羊人」同框，明年2027年正好也是羊年，木村拓哉在訪談中感性分享了對新的一年的期許：「2026年充滿了體育賽事的熱血，但也面臨了自然災害的挑戰，是心情起伏很大的一年。面對未來的艱難，我不想逃避，而是希望能保持行動力，直面眼前的挑戰，這是我對2027年的期許。只要有機會參與，我都希望能在每一個工作現場投入百分之百的努力。」

精華 FAQ

  • 他為日系眼鏡品牌拍攝全新形象廣告，並以西裝搭配黑框眼鏡亮相。該廣告目前在台灣、日本及香港三地同步放送，主打「品味，黑的魅力」。

  • 廣告主打完全零後製合成，從宴會廳布景、桌上真實燭火，到羊人造型都以實景實物完成。木村也稱讚導演對細節要求極高，效果相當罕見。

  • 他表示2026年雖充滿體育賽事熱血，卻也伴隨自然災害，心情起伏很大；面對未來，他不想逃避，希望保持行動力，直面挑戰，並在工作中投入百分之百努力。

木村拓哉 日劇 香港

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