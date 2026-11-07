申敏兒「再婚皇后」拍大尺度床戲 網狂喊金宇彬

申敏兒在新劇中有火辣床戲，網友紛紛喊話「正牌老公」金宇彬。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 申敏兒婚後以《再婚皇后》重磅回歸，首集與朱智勛的親密床戲掀起話題，網友一面熱議尺度、一面把焦點轉到她的老公金宇彬。

韓劇 女神申敏兒婚後重磅復出。改編自熱門人氣漫改小說的宮廷奇幻劇「再婚皇后」，一開播就強勢席捲各區收視排行榜冠軍。除了華麗的宮廷鬥爭劇情引發熱議，首集她與男主角朱智勛的震撼床戲，更是瞬間在社群平台上炸開鍋，引起無數劇迷激烈討論。

香港 01報導，在曝光的劇情中，兩人飾演帝后角色，半裸的朱智勛將身穿睡衣的申敏兒摟入懷中，雙方親密相依、火花四濺，極具張力的畫面讓不少觀眾直呼「這尺度太令人害羞」。然而更令人聚焦的是，這是在申敏兒與長跑多年的金宇彬甜蜜完婚後的首部作品。看著新婚的女神在螢幕前與同劇男星熱烈飆戲，網友們的注意力秒被「戲外正牌老公」拉走。

討論區隨即掀起一片熱鬧非凡的「替金宇彬擔心」潮。不少粉絲紛紛發揮幽默本色留言，「這個手放置的位置合理嗎？」、「快來人把金宇彬的眼睛蒙起來」、「千萬別讓金宇彬看到這集啊」、「宇彬歐巴心臟要夠大顆才捱得過這場戲」，種種調侃讓這檔戲在宮鬥懸念之外，多了一股讓人哭笑不得的趣味焦點。

儘管討論區一片調侃，粉絲們其實都相當祝福這對走過風雨的模範夫妻。這次申敏兒與朱智勛三度合作，戲劇張力十足。隨著劇情推進，撕下溫柔面具的皇后即將展開絕地反擊，這場集結復仇、宮鬥與極致演技的華麗大戲才正要登場。