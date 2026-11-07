我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

申敏兒「再婚皇后」拍大尺度床戲 網狂喊金宇彬

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
申敏兒在新劇中有火辣床戲，網友紛紛喊話「正牌老公」金宇彬。（取材自Instagr...
申敏兒在新劇中有火辣床戲，網友紛紛喊話「正牌老公」金宇彬。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

申敏兒婚後以《再婚皇后》重磅回歸，首集與朱智勛的親密床戲掀起話題，網友一面熱議尺度、一面把焦點轉到她的老公金宇彬。

韓劇女神申敏兒婚後重磅復出。改編自熱門人氣漫改小說的宮廷奇幻劇「再婚皇后」，一開播就強勢席捲各區收視排行榜冠軍。除了華麗的宮廷鬥爭劇情引發熱議，首集她與男主角朱智勛的震撼床戲，更是瞬間在社群平台上炸開鍋，引起無數劇迷激烈討論。

香港01報導，在曝光的劇情中，兩人飾演帝后角色，半裸的朱智勛將身穿睡衣的申敏兒摟入懷中，雙方親密相依、火花四濺，極具張力的畫面讓不少觀眾直呼「這尺度太令人害羞」。然而更令人聚焦的是，這是在申敏兒與長跑多年的金宇彬甜蜜完婚後的首部作品。看著新婚的女神在螢幕前與同劇男星熱烈飆戲，網友們的注意力秒被「戲外正牌老公」拉走。

討論區隨即掀起一片熱鬧非凡的「替金宇彬擔心」潮。不少粉絲紛紛發揮幽默本色留言，「這個手放置的位置合理嗎？」、「快來人把金宇彬的眼睛蒙起來」、「千萬別讓金宇彬看到這集啊」、「宇彬歐巴心臟要夠大顆才捱得過這場戲」，種種調侃讓這檔戲在宮鬥懸念之外，多了一股讓人哭笑不得的趣味焦點。

儘管討論區一片調侃，粉絲們其實都相當祝福這對走過風雨的模範夫妻。這次申敏兒與朱智勛三度合作，戲劇張力十足。隨著劇情推進，撕下溫柔面具的皇后即將展開絕地反擊，這場集結復仇、宮鬥與極致演技的華麗大戲才正要登場。

精華 FAQ

  • 她婚後首度回歸螢幕，主演改編自人氣漫改小說的宮廷奇幻劇《再婚皇后》，開播後便在各區收視排行榜拿下冠軍，話題與成績都相當亮眼。

  • 因為首集出現申敏兒與朱智勛的震撼床戲，畫面尺度大、親密感強，讓許多觀眾在社群平台上熱烈討論，也成為該劇最先爆紅的焦點。

  • 不少粉絲把注意力放到金宇彬身上，留言像是替他擔心、提醒別看這集，或調侃他的心臟要夠強，整體氛圍雖然搞笑，但也帶有祝福意味。

香港 韓劇

上一則

倪妮自曝黑歷史 駕照考三次才過 網笑：女神跟凡人一樣痛苦

下一則

王彥霖1998朵玫瑰霸氣應援肖戰演唱會 「亮南兄弟」登熱搜

延伸閱讀

申敏兒「再婚皇后」3搭朱智勳 李鍾碩驚爆「全身赤裸登場」

申敏兒「再婚皇后」3搭朱智勳 李鍾碩驚爆「全身赤裸登場」
首爾直擊／「再婚皇后」申敏兒片場氣炸…李鍾碩眼神救回

首爾直擊／「再婚皇后」申敏兒片場氣炸…李鍾碩眼神救回
「再婚皇后」直擊 朱智勛告白申敏兒、李鍾碩「穿拖鞋」登場

「再婚皇后」直擊 朱智勛告白申敏兒、李鍾碩「穿拖鞋」登場
金宇彬一直誇「漂亮」 申敏兒放閃羞紅臉

金宇彬一直誇「漂亮」 申敏兒放閃羞紅臉

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
林青霞歡度72歲生日。(取材自林青霞微博)

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

2026-11-03 22:21
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯