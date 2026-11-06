「再婚皇后」直擊 朱智勛告白申敏兒、李鍾碩「穿拖鞋」登場

朱智勛(左)笑說申敏兒(右)太可愛，拍戲時根本很難對她生氣。（圖／Disney+提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《再婚皇后》劇組在首爾郊區拍攝時接受探班，朱智勛、申敏兒、李鍾碩與李世榮分享拍攝趣事，並透露彼此合作默契與角色準備過程。

韓劇 「再婚皇后」由朱智勛搭檔申敏兒，並攜手李鍾碩 、李世榮等豪華陣容，劇組在首爾郊區拍攝時，邀請各國媒體直擊探班。4人在繁忙拍攝中特地抽空受訪，現場氣氛輕鬆，朱智勛略帶緊張卻不減幽默，李鍾碩穿拖鞋登場，申敏兒舉手投足盡是皇后風範，李世榮個子嬌小卻甜度爆表、禮貌滿分。

朱智勛飾演皇帝，直呼大場面超難，光讓十幾匹馬排成精準隊形就耗費大量時間；談到和申敏兒合作，他自曝：「我很難對她生氣，因為她就是可愛的化身，我真的很喜歡她。」也大讚李世榮拍親密戲時先敞開心房，讓他輕鬆不少。至於李鐘碩，朱智勛幽默說：「我超喜歡他的，私下不常聚，但每次見面都很開心。」

申敏兒飾演皇后，舉手投足優雅從容，她表示不想把角色演成刻板的皇后，因此不斷和團隊討論「她作為一個人，是什麼樣子」。劇中她離婚、再婚，情緒起伏相當大，坦言拍攝時有很多時刻「真的很生氣」，不過和李鍾碩對手戲時，「光是看著他的眼睛就感到安慰」。

李鍾碩受訪狀態非常放鬆，穿著拖鞋就從片場來了，還為了行程延誤主動道歉。他笑稱角色被形容「異常俊美」，由自己來說有點不好意思。為了呈現角色挺拔優雅的儀態，他為戲學芭蕾，並笑說這部劇很多地方都讓他覺得超新鮮，「就像現在跟大家訪問，我完全不知道是這麼正式的場合，穿著拖鞋就出來了，你們可以想像我有多驚訝」。

李世榮是最具戲劇性的角色，她說一開始以為自己是反派，後來忍不住想「她一直都是這樣嗎」，因此透過眼神、語氣和態度轉變，讓觀眾好奇「她到底是誰」。談到搭檔，她透露在德國拍攝時申敏兒就住隔壁，收工後一起享受「女生之夜」；和朱智勛相處時間最多，常請教他意見。

李鍾碩的角色帶著神祕色彩。（圖／Disney+提供）