孫藝真與老公罕見同台放閃 想演「夫妻激烈吵架」玄彬求饒

玄彬與孫藝真默契合比愛心，灰色格紋西裝與深色極簡造型相互呼應，展現低調時髦的夫妻風格。（取材自instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 玄彬與孫藝真罕見公開同台出席青龍電影獎手印活動，從爆米花意外、比愛心到訪談互虧都成為焦點，夫妻甜蜜互動與幽默對答引發熱烈討論。

玄彬 與孫藝真 日前攜手出席青龍電影獎手印活動，這是夫妻倆難得公開合體亮相，沒想到現場不僅驚喜連連、笑料不斷，兩人超甜的自然互動更在活動後迅速登上熱搜，引發全網熱烈討論。

活動當天，兩人在座位上準備簽名時就發生了逗趣小插曲。孫藝真因動作較大，一個手滑不小心將桌上的爆米花整桶掃落地上，闖禍瞬間她立刻摀嘴狂笑，露出尷尬又可愛的表情；一旁的玄彬則第一秒瞪大眼睛愣住，隨後兩人同步彎腰探頭查看地上的爆米花，反應宛如做錯事被抓包的學生。隨後孫藝真拿濕紙巾擦手時，玄彬全程側著頭、眼巴巴凝視著老婆，眼神裡滿是包容與關心，寵妻本能一覽無遺。

在合照環節中，兩人應媒體要求一人伸出一隻手，在鏡頭前合體比出大愛心，孫藝真全程笑眼盈盈，連主持人也忍不住發出「姨母笑」，直呼畫面太美好。然而，坐在旁邊的前輩李星民卻成了全場另類焦點，看著身邊兩人熱烈放閃，他雙手懸在半空中不知所措，臉上記滿迷茫表情，瞬間變成「超亮電燈泡」，爆笑場面逗得現場媒體哈哈大笑。

進入訪談環節，這對明星夫妻更是笑點滿滿、幽默互虧。被問到未來若有機會再次同台想挑戰什麼角色時，玄彬率先表示曾想過類似問題，腦中浮現的是像好萊塢 電影「史密斯任務」(Mr. & Mrs. Smith)那樣相愛相殺的作品；孫藝真則幽默打槍浪漫設定，笑稱更想挑戰「真實激烈吵架的夫妻」，甚至直言「要真實到像紀錄片一樣」，讓一旁的玄彬聽了忍不住失笑求饒。

孫藝真還加碼無情爆料私下的「育兒 vs 拍戲」心酸內幕。她提到玄彬拍攝電影「哈爾濱」時剛好是自己產後不久，「我自己非常辛苦，玄彬為了飾演歷史人物暴瘦、海外行程滿檔，每次回家看起來都很疲憊，但我當時心裡想的其實是：『明明我才是比較辛苦的人！』」突如其來的真實吐槽讓玄彬害羞低頭苦笑。不過孫藝真隨後也感性補充，現在回頭看，那段相互扶持的日子正是讓兩人在演員與父母角色上都更為成熟的重要契機。

最後，當主持人問及是否能接受對方未來接拍愛情戲時，孫藝真先是大方笑稱若找自己會非常感謝，但被問到玄彬能否接演時，她狡黠表示「可能要稍微考慮一下」。接過麥克風的玄彬則展現滿分求生欲，無奈又寵溺地回答：「如果她不讓我演的話，答案應該很明顯了吧？」神回覆瞬間引爆全場大笑。

玄彬與孫藝真默契合比愛心，灰色格紋西裝與深色極簡造型相互呼應，展現低調時髦的夫妻風格。（取材自Instagram）

玄彬、孫藝真難得公開合體出席青龍電影獎手印活動，從打翻爆米花的可愛插曲，到當眾比愛心、幽默互虧，甜蜜互動讓網友看了直呼太閃。（取材自Instagram）