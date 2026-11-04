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泉平子罵人老太婆逼下跪挨告 曾飾演「阿信」媽媽

記者陳穎／綜合報導
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日本女星泉平子因失言遭電影公司告上法院。（取材自維基百科）
日本女星泉平子因失言遭電影公司告上法院。（取材自維基百科）

AI摘要

文章摘要整理：

曾演出《阿信》母親角色的泉平子，因首映會上疑似辱罵觀眾並引發下跪道歉爭議，遭HumanPictures向東京地方法院提告。

日本資深女星泉平子曾演出經典日劇「阿信」，劇中飾演阿信苦命的媽媽，近日竟遭製作公司提告！映像作品製作及小說出版公司HumanPictures官方X帳號發布聲明，宣布已於2日向東京地方法院對泉平子提起訴訟，事件起因是她日前出席電影首映活動時，疑似對觀眾發表侮辱性言論，還傳出因拒絕登台，導致其他出席者下跪道歉，引發爭議。

HumanPictures在聲明中指出，10月23日導演寺西一浩執導的電影「AYUMI」、「養父」舉行日本首映會，活動安排演員上台與觀眾見面。不過，聲明指稱，泉平子當天在台上面對觀眾時，竟說出「老太婆」一詞，讓公司認為相關言論具有侮辱性，傷害觀眾的尊嚴，強調「絕對無法容忍」。

聲明也提到，當天活動因泉平子拒絕登台，其他登台者甚至因此向她下跪道歉。HumanPictures認為，泉平子一連串強調自身立場的言行，可能對他人造成強烈心理壓力，甚至帶有恫嚇意味，已涉及職場權力騷擾的疑慮，是相當嚴重的行為，不能就此置之不理。

HumanPictures最後表示，決定透過法律途徑處理這起爭議，未來將在司法程序中釐清事件真相。目前相關內容為製作公司的單方面聲明，泉平子方面是否回應，以及法院後續如何認定，仍有待進一步了解。

精華 FAQ

  • HumanPictures指稱，她在10月23日電影首映會上對觀眾發表侮辱性言論，並因拒絕登台引發他人下跪道歉等爭議，因此已向東京地方法院提起訴訟。

  • 公司聲明指出，她在台上對觀眾說出「老太婆」一詞，認為已傷害觀眾尊嚴；此外，拒絕登台與強硬表態也被視為可能帶有恫嚇意味。

  • 目前僅有製作公司的單方面聲明，泉平子方面是否回應仍未知，法院也尚未作出認定，事件真相與法律責任都還需要後續司法程序釐清。

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