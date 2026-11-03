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玄彬拍片壓力大 人都瘦了 孫藝真吐槽：我剛生產完「更辛苦」

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玄彬在「哈爾濱」飾演韓國獨立運動家安重根。(圖／網銀國際影視提供)
玄彬在「哈爾濱」飾演韓國獨立運動家安重根。(圖／網銀國際影視提供)

AI摘要

文章摘要整理：

孫藝真出席青龍電影獎活動時，談到玄彬拍《哈爾濱》承受巨大壓力，她笑稱自己剛生產完反而更辛苦；玄彬則憑此片奪下青龍影帝與人氣明星獎。

南韓女星孫藝真3日出席青龍電影獎手印活動，談起丈夫玄彬拍攝電影「哈爾濱」時的辛苦過程，忍不住笑稱，當時玄彬為了詮釋歷史人物安重根，身心承受極大壓力，但自己才剛生完孩子不久，反而覺得「我比他更辛苦」，夫妻互動逗趣。

韓媒體育朝鮮報導，玄彬憑藉電影「哈爾濱」飾演獨立運動家安重根，細膩呈現角色追求國家獨立的信念，以及內心沉重的掙扎，2025年首度拿下青龍電影獎最佳男主角，並同時獲得人氣明星獎，成為雙料得主。

玄彬回憶獲獎經過時表示，轉眼間已經過了一年，再次參加手印活動，讓他想起當時領獎的每個瞬間。他說：「當時領獎時，心臟簡直快跳出來了，但今天就不會緊張了。」也坦言這次活動讓他重新感受到當時興奮又愉快的心情。

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談到拍攝「哈爾濱」的經歷，玄彬表示，安重根年僅30歲，就能為了國家做出如此重大的決定與行動，令他深感敬佩。他說：「拍攝期間，我一直在想，如果是我，真的能做到那樣的事嗎？」尤其電影最後一場戲是安重根走上刑場的場面，拍攝結束後，所有情緒一次湧上心頭，讓他花了相當長的時間才平復。

一旁的孫藝真則笑著回憶，當時自己才剛生產不久，看到丈夫因拍戲瘦了不少，雖然理解他為了呈現歷史人物所承受的心理壓力，但仍忍不住對他說：「我覺得我更辛苦。」

孫藝真接著表示：「我知道要呈現那段歷史是很辛苦的，但當時我真的覺得自己更辛苦。」她笑稱，那段共同經歷，反而讓兩人得以成為更加成熟的演員與父母。

精華 FAQ

  • 她提到玄彬拍《哈爾濱》時因詮釋安重根承受很大壓力，身形也明顯消瘦，但她剛生產完不久，便笑說自己當時「更辛苦」，夫妻互動十分逗趣。

  • 玄彬在《哈爾濱》中飾演獨立運動家安重根，細膩呈現其信念與掙扎，並在2025年首度拿下青龍電影獎最佳男主角，同時獲得人氣明星獎。

  • 玄彬表示，領獎時心臟幾乎快跳出來，但這次重返手印活動已不再緊張，也想起當時的興奮心情；拍攝最後一場刑場戲後，他也花了很長時間才平復情緒。

南韓 玄彬 孫藝真

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