夫妻合體放閃 被問玄彬可以拍愛情戲嗎？孫藝真妙答「考慮一下」
玄彬與孫藝真同赴青龍電影獎活動，談到對方拍愛情戲時，孫藝真幽默回應「要考慮一下」，兩人也分享未來希望再度合作的想法。
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玄彬與孫藝真同赴青龍電影獎活動，談到對方拍愛情戲時，孫藝真幽默回應「要考慮一下」，兩人也分享未來希望再度合作的想法。
南韓明星夫妻檔玄彬、孫藝真今一起參加青龍電影獎手印活動，孫藝真被問到是否允許玄彬拍愛情戲時，笑說「要考慮一下」，逗得現場媒體大笑。
玄彬憑電影「哈爾濱」去年首度獲得青龍電影獎最佳男主角，並拿下人氣明星獎，成為雙料得主；孫藝真則憑「徵人啟弒」奪得影后，夫妻同時拿下男女主角獎，成為青龍獎話題。
兩人因合作電視劇「愛的迫降」發展成戀人，2022年3月結婚，同年11月迎來兒子。被問到是否有意再度合作時，玄彬表示，當然會避開過去演過的類型與題材，並透露曾想過拍攝類似電影「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith）的作品。
孫藝真也表示，希望能嘗試夫妻設定的作品，甚至拍攝兩人激烈爭吵、真實到「沒有比這更寫實」的紀錄片風格電影。她說，不論是什麼類型或角色，都希望有機會再與丈夫合作。
不過，談到玄彬與其他女演員演出浪漫戲時，孫藝真坦言：「如果有人邀請我們演戲，當然非常感謝，但如果是玄彬演浪漫戲，我得考慮一下。」玄彬隨即笑說：「如果她不讓我演浪漫戲，結果還用說嗎。」兩人一來一往的互動，再度展現夫妻間的幽默默契。
玄彬另外表示，目前沒有拍攝中的作品，年底應該會與家人共度，孫藝真也說：「應該會和玄彬一起過。」
兩人是一起參加青龍電影獎手印活動，並在現場接受媒體訪問。夫妻同框出席，也因幽默互動與得獎話題再次成為焦點。 她先笑著說「要考慮一下」，再補充若有人邀演戲會很感謝，但若是玄彬要演浪漫戲，她就得先想一想，逗得現場媒體大笑。 玄彬表示會避開過去演過的類型，還想嘗試類似《史密斯任務》的作品；孫藝真則希望演夫妻題材，甚至是激烈爭吵的寫實風格作品。
精華 FAQ
兩人是一起參加青龍電影獎手印活動，並在現場接受媒體訪問。夫妻同框出席，也因幽默互動與得獎話題再次成為焦點。
她先笑著說「要考慮一下」，再補充若有人邀演戲會很感謝，但若是玄彬要演浪漫戲，她就得先想一想，逗得現場媒體大笑。
玄彬表示會避開過去演過的類型，還想嘗試類似《史密斯任務》的作品；孫藝真則希望演夫妻題材，甚至是激烈爭吵的寫實風格作品。
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