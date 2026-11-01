張東健結婚16年 老婆高素榮認了：個性興趣零交集

張東健(左)、高素榮結婚16年，罕曝光私下相處細節。(取材自百度)

AI摘要 文章摘要整理： 高素榮在YouTube分享與張東健婚後16年的相處，坦言兩人性格與興趣幾乎都不同，卻仍靠彼此配合維持婚姻。

南韓 銀色夫妻張東健、高素榮結婚16年，是外界眼中的神仙眷侶，沒想到私下相處竟有不少差異。高素榮近日在個人YouTube 頻道分享夫妻相處，坦言兩人個性、興趣幾乎零交集，連MBTI人格測驗的4個字母都完全不同，笑說：「真的沒有什麼合得來的地方。」

高素榮的妯娌提到，最近看了張東健登上她YouTube頻道的影片，覺得兩人互動時仍有甜蜜的火花，還說每次看到夫妻倆，都能感受到彼此眼中有愛。沒想到高素榮立刻笑著否認：「妳真的看錯了，那不是心動，而是尷尬。」

她也透露，夫妻倆連唱KTV的喜好都截然不同。自己喜歡節奏輕快的歌曲，喜歡邊唱邊跳，張東健則偏愛抒情歌曲，經常挑選「一對60多歲老夫妻的故事」這類旋律平緩的歌曲，讓高素榮忍不住抱怨：「我都會打哈欠，然後一直說『回家吧，拜託回家吧』。」

被問到與張東健究竟有哪些地方合得來，高素榮想了一下才回答：「沒什麼，都愛吃烤腸吧！」她坦言，兩人有不同的興趣與個性，交往時覺得這些差異很有魅力，但婚後一起生活感受就不一樣了。

面對妯娌稱讚夫妻倆雖個性興趣不同，卻意外相處融洽，高素榮則笑說：「就是彼此配合著過日子啊。」

高素榮與張東健2010年結婚，婚後育有一子一女。夫妻倆平時鮮少公開談論私下相處細節，這次高素榮難得分享生活趣事，也讓粉絲看見銀幕外不同於外界想像的夫妻日常。